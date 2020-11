RMF FM Partnerem Medialnym EBL i reprezentacji

Niezależnie czy jesteś w domu, w pracy, czy podróżujesz - o najświeższych informacjach ze świata polskiej koszykówki dowiesz się z radia RMF FM, które zostało Partnerem Medialnym Energa Basket Ligi oraz reprezentacji kobiet i mężczyzn. Rozgrywki zagoszczą nie tylko w programach informacyjnych rozgłośni, ale kibice mogą się również spodziewać konkursów z atrakcyjnymi nagrodami.



- RMF FM to z pewnością największa i najbardziej znana rozgłośnia radiowa w Polsce. Cieszymy się, że pozyskaliśmy tak wyjątkowego i wartościowego Partnera Medialnego. Zasięg radia pozwoli nam w jeszcze lepszy sposób dotrzeć do kibiców koszykówki, a dodatkowo wierzymy, że zainteresujemy reprezentacją i Energa Basket Ligą nowe osoby. Wspólnie zapraszamy na najlepsze koszykarskie informacje do RMF FM - mówi Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki.



- Polska koszykówka – zarówno Liga jak i Reprezentacja - są na coraz wyższym poziomie. Przypomnę tylko ostatni sukces kadry na mistrzostwach świata, gdzie zajęliśmy 8 miejsce. Informacje o baskecie cieszą się dużą popularnością wśród naszych słuchaczy, a dzięki tej współpracy będziemy mogli przekazywać więcej ciekawych, ekskluzywnych wiadomości, które z pewnością zainteresują zarówno naszych słuchaczy jak i internautów. Nie tylko kibice koszykówki, ale wszyscy miłośnicy sportu będą mogli w serwisach informacyjnych RMF FM znaleźć wiele cennych wiadomości - mówi Marek Balawajder, dyrektor informacji Radia RMF FM.





*****

RMF FM – największa i najchętniej słuchana stacja radiowa w Polsce. Codziennie gromadzi około 9 mln słuchaczy. Adresuje swój program do osób w wieku 25-39 lat, oferując muzykę w formacie AC (Adult Contemporary) programy informacyjne i publicystyczne (m.in. serwisy informacyjne „Fakty”) oraz audycje rozrywkowe.

Radio zatrudnia kilkudziesięciu dziennikarzy i reporterów, posiada również korespondentów w najważniejszych stolicach świata. Siedziba RMF FM w Krakowie dysponuje najnowocześniejszym newsroomem w kraju.

RMF FM jest od wielu lat najbardziej opiniotwórczą stacją w Polsce – wg rankingu Instytutu Monitoringu Mediów jest najczęściej cytowaną przez inne media rozgłośnią, m.in. dzięki licznym newsom zdobywanym przez dziennikarzy oraz reporterów śledczych, a także ważnym deklaracjom polityków i ekspertów padającym w „Porannej Rozmowie” Roberta Mazurka i „Popołudniowej Rozmowie” Marcina Zaborskiego.

RMF FM jest też krajowym liderem rankingu mediów cieszących się największym zaufaniem w międzynarodowym badaniu prowadzonym przez Reuters Institute. W 2020 roku aż 72 proc. Polaków zadeklarowało, że ufa RMF FM i ocenia je jako wiarygodne źródło informacji. RMF FM jest polskim liderem tego zestawienia od początku istnienia badania.