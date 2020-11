Adam Wall

Weekend meczów na szczycie w 1LK

Do sobotniego meczu w Płocku Mon-Pol oraz SKK Polonia miały bilans 5-0. Stołeczny zespół w połowie tygodnie odrobił zaległości, nie dając większych szans SMS PZKosz Łomianki. (80:35) Przygniatającą przewagę zespół Macieja Gordona osiągnął zwłaszcza w pierwszej kwarcie, którą wygrał 26:0. Doświadczenie w starciu z młodszymi koleżankami wykorzystała absolwentka SMS PZKosz Klaudia Sosnowska, notując drugie double-double w sezonie (13 pkt, 11 zbiórek oraz 4 przechwyty). 15 minut na boisku spędziła Hanna Dulnik - 7 pkt, 1 zbiórka, 1 przechwyt i 2 bloki, dla której było to najlepsze spotkanie na parkietach 1 Ligi Kobiet w karierze.

Podobnie jak starcie z SMS PZKosz także mecz z Mon-Pol toczył się pod dyktando SKK Polonii, choć przewaga nie była już tak wyraźna. Po serii sześciu rzuconych punktów z rzędu płocczanki prowadziły tylko na początku (11:7), później przewagę uzyskały już przyjezdne.

Mimo roszad w składzie trener Ireneusz Jasiński nie znalazł sposobu na zatrzymanie duetu Anna Pawłowska - Klaudia Sosnowska. Pierwsza oprócz 23 punktów miała 7 asyst, druga trzecie w sezonie double-double (27 pkt i 10 zbiórek). 13 punktów i 6 asyst dla Mon-Pol miała Patrycja Kaczor.

Zacięte okazało się starcie na szczycie grupy B, w którym MUKS pokonał AZS Politechnikę Koronę Kraków. Dłużej prowadziły koszykarki z Grodu Kraka, ale gdy miejscowe uzyskały przewagę w trzeciej kwarcie, a później ją powiększyły, wydawało się, że nie dojdzie do zaciętej końcówki.

Jeszcze na dwie minuty przed końcem po trafieniu Natalii Juskowiak MUKS prowadził 74:64. Wówczas akcję 2+1 wykonała Agata Rafałowicz, a poznanianki zaczęły mieć problem w ataku. Wykorzystały to rywalki, które na niecałe 10 sekund przed końcem doprowadziły do remisu 74:74. Ostatnią akcję wykonywał jednak MUKS. Akcję na punkty zamieniła Natalia Juskowiak, trafiając po wejsciu pod kosz. MUKS kończył to spotkanie bez Weroniki Papiernik (5 pkt, 11 asyst i 3 przechwyty).

Najwięcej dla poznanianek rzuciła Aleksandra Zięborska (21 pkt i 9 zbiórek). Double-double Katarzyny Kocaj (24 pkt i 10 zbiórek).

Wyniki 6. kolejki 1 Ligi Kobiet

Grupa A

Grupa B

AZS Umed Widzew Łódź - Contimax MOSiR Bochnia, 12.11.2020 godzina 19:00

Zaległy z 1. kolejki grupy A

Załegłe z 4. kolejki grupy A



Zaległy z 5. kolejki grupy B