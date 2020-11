W poniedziałek mecz z Izraelem. Zobacz w TVP Sport

Polacy w sobotę pokazali się ze świetnej strony i pokonali w hiszpańskiej “bańce” Rumunię aż 91:61. Najlepszym strzelcem kadry był Michał Sokołowski, który do 17 punktów dołożył 7 zbiórek, 3 asysty i 4 przechwyty. Teraz pora na kolejnego rywala - Izrael. Drużyna trenera Davida-Odeda Kattache wygrała z Hiszpanią 95:87, co było możliwe dzięki świetnej dyspozycji w rzutach z dystansu w drugiej połowie.

Izrael jest więc ciągle jedyną niepokonaną drużyną w grupie A. Trzeba pamiętać, że w Gliwicach wygrali z Biało-Czerwonymi 75:71. Zespół trenera Mike’a Taylora powinien szczególnie uważać na świetnych obwodowych - doświadczonego Gala Mekela, a także Tamira Blatta. Dobrą formę w rzutach z dystansu w meczu z Hiszpanią zaprezentował Jake Cohen, a za wszechstronność można pochwalić Tomera Ginata.

- Mamy dużo szacunku do zespołu Izraela. To drużyna, która świetnie radzi sobie w akcjach typu pick’n’roll, grają bardzo inteligentną koszykówkę. W kilku ostatnich meczach pokazali swój potencjał, grając niezwykle efektywnie. Pokonali nas w Gliwicach, ale czekamy na kolejny mecz z nimi. Wiemy, że możemy grać lepiej, szczególnie jako zespół. Zagramy najlepiej jak potrafimy, oby udał się nam równie dobry mecz jak z Rumunią - powiedział trener Mike Taylor.

Do Biało-Czerwonych dołączył Mateusz Ponitka, który trenuje już z drużyną i przygotowuje się do meczu.

- Cel to wygrać minimum pięcioma punktami. Nie myślimy o niczym innym. Nastawiam się na 40 minut naprawdę ciężkiej walki. Izrael w meczu z Hiszpanią pokazał, że mogą przegrywać nawet 16 punktami i wrócić do gry świetną skutecznością rzutów za trzy punkty. Będzie to trudny mecz, nie możemy nawet przez chwilę się rozluźnić. To jest poziom wyżej, tutaj każdy błąd będzie karany - podkreśla Mateusz Ponitka.

Początek spotkania Izrael - Polska w poniedziałek o godz. 16:30. Transmisja w TVP Sport.

Skład reprezentacji Polski na mecze w Walencji:

Rozgrywający:

Łukasz Kolenda, Trefl Sopot

Łukasz Koszarek, Zastal Enea BC Zielona Góra

Kamil Łączyński, Pszczółka Start Lublin

Rzucający:

Karol Gruszecki, Trefl Sopot

Michał Michalak, Syntainics MBC Weissenfels (Niemcy)

Mateusz Ponitka, Zenit St. Petersburg (Rosja)

Niscy skrzydłowi:

Michał Sokołowski, Treviso Basket (Włochy)

Jarosław Zyskowski, RETAbet Bilbao Basket (Hiszpania)

Silni skrzydłowi:

Aaron Cel, Polski Cukier Toruń

Tomasz Gielo, MoraBanc Andorra (Hiszpania)

Środkowi:

Adam Hrycaniuk, Asseco Arka Gdynia

Damian Kulig, Polski Cukier Toruń

Dominik Olejniczak, Trefl Sopot

Sztab szkoleniowy:

Mike Taylor - trener główny

Arkadiusz Miłoszewski - trener asystent

Marcin Woźniak - trener asystent

Artur Gronek - trener asystent

Marek Popiołek - manager reprezentacji

Dominik Narojczyk - trener przygotowania fizycznego

Jakub Majewski - fizjoterapeuta

Marcin Błoński - lekarz reprezentacji

Maciej Krupiński - kierownik reprezentacji

Paweł Łakomski - oficer prasowy

EuroBasket 2022 zostanie rozegrany od 1 do 18 września 2022 r. w czterech krajach: Czechach, Gruzji, Włoszech i Niemczech.