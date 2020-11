100. mecz Mike’a Taylora w roli trenera kadry

Mecz kwalifikacji do EuroBasketu z Izraelem to 100. spotkanie, w którym Mike Taylor pełnił funkcję trenera reprezentacji Polski.

Mike Taylor został trenerem reprezentacji koszykarzy w 2014 roku. Od tego czasu kadra dwukrotnie zakwalifikowała się do mistrzostw Europy - za każdym razem zajmując pierwsze miejsce w grupie. W 2015 doszła do 1/8 finału EuroBasketu we Francji, gdzie musiała uznać wyższość późniejszych triumfatorów - Hiszpanii.

W 2019 roku - po 52 latach przerwy, dopiero po raz drugi w historii - kadra z trenerem Mikiem Taylorem awansowała na mistrzostwa świata w Chinach. Tam zajęła świetne ósme miejsce.