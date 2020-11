Izrael silniejszy od walecznych Biało-Czerwonych

Reprezentacja Polski walczyła z Izraelem jak równy z równym przez cały mecz, pokazała mnóstwo ambicji, ale ostatecznie musiała uznać wyższość rywali 72:78 w kwalifikacjach do EuroBasketu.

Na początku spotkania bardzo aktywny był Michał Sokołowski, a dzięki jego trafieniom kadra prowadziła 5:3. Obie drużyny grały jednak dość nerwowo, co dawało też wyrównany wynik. Dopiero później, dzięki akcji wykończonej przez Damiana Kuliga Biało-Czerwoni mieli już pięć punktów przewagi. Dzięki efektownej akcji Mateusza Ponitki po 10 minutach Polacy prowadzili 18:16.

Izrael zaraz na początku drugiej kwarty doprowadził do remisu po trafieniu Gala Mekela. Zespół trenera Mike’a Taylora odpowiedział na to świetną serią 7:0, ale nie potrafił w tym momencie zbudować jeszcze pewniejszej przewagi. Ekipa trenera Odeda Kattachego zareagowała za to swoją serią - dziewięciu punktów - i dzięki temu przejęła inicjatywę. Po pierwszej połowie wygrywała 41:32.

W trzeciej kwarcie Polacy mogli liczyć chociażby na Mateusza Ponitkę oraz Michała Sokołowskiego i dość szybko zbliżyli się na pięć punktów. Przeciwnicy bardzo długo kontrolowali jednak sytuację na parkiecie. Dopiero późniejszy zryw Ponitki i Michalaka sprawił, że Biało-Czerwoni ponownie odrobili część strat. Izrael błyskawicznie reagował, a po trójce Tamira Blatta po 30 minutach było 62:52.

Ekipa trenera Taylora nie zamierzała się poddawać. Kolejny zryw drużyny i trójka Sokołowskiego sprawiły, że przegrywała już tylko czterema punktami. Izrael znowu długo nie chciał pozwolić na nic więcej. Dopiero na minutę przed końcem po akcjach Ponitki Biało-Czerwoni zbliżyli się na punkt! Niezwykle ważną trójkę trafił później Guy Pnini, a tego Polacy nie byli już w stanie odrobić. Ostatecznie zespół trenera Kattachego zwyciężył 78:72.

Kolejne okienko reprezentacyjne, w którym Polska zagra z Hiszpanią i Rumunią, zostanie rozegrane w lutym 2021 r.

Izrael - Polska 78:72 (16:18, 25:14, 21:20, 16:20)

Izrael: Cohen 14, Mekel 12, Pnini 9, Ziv 9, Ginat 8, Madar 6, Zalmanson 6, Levi 5, Gutt 3, Blatt 3, Menco 2, Carter 1

Polska: Ponitka 23, Sokołowski 15, Kulig 11, Michalak 9, Cel 5, Koszarek 5, Olejniczak 2, Łączyński 2, Zyskowski 0, Kolenda 0, Gruszecki 0, Hrycaniuk 0