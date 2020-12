Bartłomiej Koziatek

Wieści z kadry #12: Przedostatnie zgrupowanie kadr 3x3 w tym roku

Przedostatnie, połączone zgrupowanie kadr 3x3 Seniorów i U23 Mężczyzn odbyło się w Gdańsku (ostatnie zaplanowane jest w dniach 26-30.12.2020 w COS-OPO w Giżycku). W szerokiej kadrze Seniorów 3x3 znalazło się 10-ciu zawodników, w kadrze U23 3x3 M – ośmiu. W ramach gier kontrolnych kadrowicze zagrali w dwóch turniejach Pomorskiej Ligi Akademickiej 3x3, organizowanej przez Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej. Korzystając z okazji poprosiliśmy trenerów Piotra Renkiela (Seniorzy 3x3) i Kazimierza Rozwadowskiego (U23 3x3 Mężczyźni) o krótkie podsumowanie przepracowanego okresu.

SARS-CoV-2 mocno namieszał w 2020 roku. Igrzyska Olimpijskie w Tokio wraz z kwalifikacjami przeniesiono na 2021 rok, odwołano m.in. Mistrzostwa Świata U23 3x3 czy Mistrzostwa Europy 3x3. Jak wyglądał ten dziwny sezon w Waszych kadrach? Bo parę akcji szkoleniowych udało się zorganizować?



- Rok 2020 jest ciężki dla wszystkich, nie tylko sportowców. Po odwołaniu marcowego turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich zmuszeni byliśmy do trenowania on-line, w warunkach domowych. Odwołano większość turniejów w ramach rozgrywek organizowanych przez FIBA 3x3, ranking został zamrożony. Po lockdownie dopiero w lipcu udało się zorganizować zgrupowanie kadry Seniorów 3x3 oraz U23 3x3 Mężczyzn w Gdańsku, gdzie trenowaliśmy w tzw. "PG bubble". Zagraliśmy w turniejach Energa 3x3 Cup, BNBL Bydgoszcz oraz Korona 3x3: Szczytno Open by Budextan. Udało się wyjechać za granicę do Estonii oraz na Litwę. Wykorzystaliśmy okienko kadrowe, na które zaprosiliśmy głównie zawodników z Energa Basket Ligi. W ramach zgrupowania zawodnicy zagrali dwa turnieje w Pomorskiej Lidze Akademickiej 3x3. Wykorzystaliśmy do maksimum możliwości, na które pozwalały nam obostrzenia i restrykcje – opisuje Piotr Renkiel, trener główny Seniorów 3x3.

- Wszystkie ważne imprezy tego roku, zostały odwołane, a zawodnicy rocznika ‘97 stracili bezpowrotnie okazję walki w nich. W związku z tym, całą końcówkę sezonu poświęciliśmy na poszukiwanie zastępców tych, którzy w tym roku kończą przygodę z kategorią U23. To był trudny rok, ale bardzo pracowity. Warto zaznaczyć, że dzięki ogromnej pracy organizacyjnej, ósemka zawodników kadry U23, powołanych na konsultację w Gdańsku, rozgrała w kończącym się sezonie, łącznie, 121 turniejów. Dzięki takim działaniom mamy szansę utrzymać wysoką pozycję Polski w rankingu FIBA. Mimo przeciwności losu, przeprowadziliśmy kilka ważnych akcji szkoleniowych, co z nadzieją i entuzjazmem pozwala patrzeć w przyszłość - dodaje Kazimierz Rozwadowski, trener główny U23 3x3 Mężczyzn.



Na chwilę obecną niewiele wiadomo na temat kształtu sezonu 3x3 2021, jak on będzie wyglądał. Jak więc planujecie przygotowania do zapowiadanych imprez mistrzowskich w następnym roku?



- Skupiamy się głównie na turnieju pod koniec maja w Austrii (pierwszy turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020). To nasz cel numer jeden na sezon 2021. W koszykówce 3x3 zmiany planów przygotowań i miejsc, w których rozgrywa się turnieje są nieuniknione. Jeżeli mocne turnieje zagraniczne będą odwoływane zorganizujemy zamknięte towarzyskie turnieje w COS-OPO Giżycko, które jest zaopatrzone infrastrukturą do koszykówki 3x3. Mamy również rozgrywki Pomorskiej Ligi Akademickiej 3x3, które mają na celu m. in. podtrzymanie formy reprezentantów, niegrających w klubach 5 na 5 - wyjaśnia Piotr Renkiel.

- Powoli docierają do nas informacje o szansach startu w imprezach rangi mistrzowskiej w roku 2021 (Mistrzostwa Świata U23 3x3). Podobnie jak w latach ubiegłych rozpoczniemy przygotowaniami i selekcją po zakończeniu sezonu 5x5. Być może jeszcze w trakcie jego trwania spotkamy się na krótkie akcje, by kontynuować prace, które wspólnie rozpoczęliśmy już w tym roku. W zależności od decyzji władz FIBA 3x3, dotyczących terminów, będziemy modyfikować nasze plany szkoleniowe - Kazimierz Rozwadowski.



Dobiegło końca zgrupowanie w Gdańsku, ostatnie w tym roku odbędzie się w Giżycku. Dalsza selekcja czy szlifowanie szczegółów zawodnikami już "skoncentrowanymi" na granie 3x3?



Piotr Renkiel: Nie wszyscy zawodnicy, których chcę jeszcze sprawdzić, są dostępni w trakcie sezonu 5 na 5. Koszykówka 3x3 cieszy się co raz większą popularnością w Polsce. Jest jeszcze za wcześnie na szlifowanie szczegółów. W Giżycku zapewne zabraknie zawodników, którzy grają w Energa Basket Lidze. To będzie szansa dla zawodników Suzuki 1 Ligi Mężczyzn oraz 2 Ligi Mężczyzn. Moim marzeniem jest mieć grupę zawodników "sfokusowanych" na 3x3 i dążymy do stworzenia właśnie takiego projektu.

Kazimierz Rozwadowski: Zgrupowanie w Gdańsku zakończyły dwa turnieje Pomorskiej Ligi Akademickiej 3x3. Podczas tych turniejów, po raz pierwszy od kiedy jestem trenerem kadry, zawodnicy U23 wygrali w oficjalnych turniejach z zawodnikami kadry seniorskiej. Nie oznacza to, że moi podopieczni gotowi są zastąpić swoich starszych kolegów, a jedynie, że idziemy dobrą drogą i to w dodatku „szeroką ławą”. Szczególnie ważny jest tu fakt ścisłej współpracy z trenerem kadry seniorów Piotrem Renkielem i możliwość wspólnych treningów z seniorami, a także efektywna współpraca z trenerami kadr młodzieżowych Arkiem Kobusem i Bartkiem Sikorskim. Wydaje się, że jesteśmy na najlepszej drodze do stworzenia nie tylko rodziny 3x3, ale również polskiego systemu gry 3x3. Tą pracę chcemy kontynuować nie tylko na najbliższym, ale także na kolejnych zgrupowaniach.



