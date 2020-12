Lutowe mecze kwalifikacyjne kadry w Gliwicach!

Arena Gliwice w lutym 2021 r. będzie gospodarzem spotkań kwalifikacyjnych do EuroBasketu 2022 w grupie A z udziałem reprezentacji Polski, Hiszpanii, Izraela oraz Rumunii. To efekt wspólnych starań Polskiego Związku Koszykówki, miasta Gliwice oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

FIBA, ze względu na pandemię koronawirusa, zmieniła organizację kwalifikacji do mistrzostw Europy w okienkach, które zaplanowane były na listopad 2020 r. i luty 2021 r. Mecze w obu tych terminach są rozgrywane w “bańkach” (zamkniętych turniejach), zamiast tradycyjnej formuły spotkań u siebie i na wyjeździe. Pierwszy turniej z udziałem reprezentacji Polski został zorganizowany od 23 listopada do 1 grudnia w Walencji (Hiszpania). Kadra trenera Mike’a Taylora rozegrała w tym czasie spotkania z Rumunią i Izraelem.

W piątek FIBA ogłosiła, że kolejne spotkania kwalifikacyjne do EuroBasketu 2022 w grupie A zostaną rozegrane w Arenie Gliwice. Okienko reprezentacyjne potrwa od 15 do 21 lutego 2021, a Biało-Czerwoni zagrają z mistrzami świata - Hiszpanami oraz z Rumunią. Rozegrane zostaną także pozostałe spotkania w grupie A.

- Bardzo cieszymy się, że FIBA doceniła wspólne starania Polskiego Związku Koszykówki, miasta Gliwice oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i przyznała nam organizację ostatniego okienka kwalifikacyjnego do mistrzostw Europy. To spore wyzwanie, szczególnie w dobie pandemii koronawirusa, ale Arena Gliwice to jeden z najbardziej nowoczesnych tego typu obiektów w Polsce, doskonały do rozgrywania meczów na najwyższym poziomie. Świetnie sprawdziła się już w przeszłości podczas meczu z Izraelem, który w hali oglądało aż 12 tysięcy kibiców. Mamy nadzieję, że sytuacja w naszym kraju w lutym pozwoli na to, aby fani ponownie mogli wspierać Biało-Czerwonych z trybun - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

EuroBasket 2022 zostanie rozegrany od 1 do 18 września 2022 r. w czterech krajach: Czechach, Gruzji, Włoszech i Niemczech.