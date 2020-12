Adam Wall

Zmiany w Regulaminie Cyklu 3x3 na sezon 2020/21

Wprowadzone zostają rozgrywki U15 - jako obserwowane, tak aby w kolejnym sezonie (2021/22) mogły one wejść do punktacji SSM.

Rozgrywki wojewódzkie/strefowe we wszystkich kategoriach K i M (U23, U17 i U15) należy przeprowadzić i przekazać wyniki do WR do dnia 31 maja 2021 roku.

PEŁNA TREŚĆ REGULAMINU PO ZMIANACH