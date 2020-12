AW

Jedna Polka na parkiecie EBLK od sezonu 2021/2022

Zgodnie z Uchwałą Polskiego Związku Koszykówki jedna Polka obligatoryjnie będzie przebywała na parkiecie przez cały mecz rundy zasadniczej oraz fazy play-off. Przepis będzie obowiązywał od sezonu 2021/2022 na co najmniej cztery lata. Na dziś przewidywany limit wieku to 22/23 lata.

Polski Związek Koszykówki zdając sobie sprawę z wagi proponowanych rozwiązań, planuje zorganizować spotkania (wideokonferencje) z przedstawicielami wszystkich klubów Energa Basket Ligi Kobiet w terminie do końca stycznia 2021 roku. Celem spotkań będzie konsultacja szczegółowych regulacji do przyjętej uchwały, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia progów finansowych (tzw. Salary Cap) dotyczących wynagrodzenia zawodniczek objętych górnym limitem wieku. Podczas spotkania przedstawione zostaną również cele, jakie Polski Związek Koszykówki chciałby osiągnąć, dzięki przyjętym rozwiązaniom.

Przypominamy, że w sezonie 2020/2021 w Energa Basket Lidze Kobiet obowiązuje EBLK Junior Program. To projekt polegający na wynagradzaniu klubów, w których znaczącą role odgrywają zawodniczki młodzieżowe. Budżet projektu to 200.000 zł. Po zakończeniu sezonu środki zostaną podzielone na kluby proporcjonalnie do liczby zawodniczek spełniających kryteria programu. Zgodnie z założeniami EBLK Junior Program muszą być spełnione następujące kryteria:



a) Wiek do 23 lat (rocznik 1998 lub młodsze)

b) Minimum 160 minut spędzonych na parkiecie w sezonie zasadniczym i fazie play-off.

c) Jeden klub nie może otrzymać więcej niż 25% całości budżetu projektu.

Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki: Po przeprowadzeniu analiz przez Wydział Szkolenia PZKosz oraz konsultacji z trenerami zaangażowanymi w ostatnich latach w szkolenie naszych kadr narodowych, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie zmian w regulacjach dotyczących rozgrywek EBLK w sezonie 2021/2022. Mając na uwadze odpowiedni rozwój sportowy naszej utalentowanej młodzieży oraz kontynuując tegoroczny program EBLK Junior Program, Zarząd PZKosz postanowił wprowadzić obowiązek gry jednej polskiej zawodniczki młodzieżowej przez cały mecz. Projekt jest w fazie ustalenia szczegółów regulaminowych, ale obecne założenia przewidują, że będzie to zawodniczka do 23. roku życia. Chcielibyśmy by taka regulacja obowiązywała minimum w czterech najbliższych sezonach. Jesteśmy przekonani, że takie rozwiązanie ułatwi przejście zawodniczek z wieku juniorskiego do gry w rozgrywkach seniorskich. PZKosz pracuje też nad uzupełniającymi rozwiązaniami, między innymi „Salary Cap" dotyczącego wysokości kontraktów zawodniczek objętych tą regulacją. Ostatecznie rozwiązania regulaminowe poprzedzi jeszcze spotkanie konsultacyjne z wszystkimi klubami EBLK. Mamy nadzieję, że przyjęte rozwiązania będą jednym z ważnych czynników stymulujących odbudowę siły naszej żeńskiej reprezentacji.

Kazimierz Mikołajec, Dyrektor Sportowy PZKosz: Projekt zmian w regulacjach dotyczących rozgrywek EBLK w sezonie 2021/2022 konsultowaliśmy ze środowiskiem trenerskim od dłuższego czasu. Gorącymi zwolennikami zmian od dawna byli trenerzy reprezentacji Polski, z którymi szczegółowo omawialiśmy możliwości zmiany przepisów. Z klubami pierwszy raz poruszyliśmy ten temat podczas Suzuki Pucharu Polski kobiet w Lublinie. Wobec wniosków części klubów EBLK temat poruszyliśmy także w czerwcu podczas przedsezonowego spotkania online. Zmiany w regulacjach poprzedzone są gruntowną analizą, obejmującą udział Polek w rozgrywkach w poprzednich sezonach. Przyjęta przez Zarząd PZKosz Uchwała jest efektem rozmów i wypracowanego ze środowiskiem kompromisu.

Dariusz Maciejewski, główny trener PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp.: Ostatnie bardzo słabe wyniki seniorskiej reprezentacji Polski były powodem do refleksji w środowisku koszykarskim i impulsem do podjęcia radykalnych działań. Wprowadzony przepis ma pomóc naszej reprezentacji w odbudowie jej pozycji na międzynarodowej arenie. W kadrze musi nastąpić wymiana pokolenia zawodniczek. Trzeba odważnie postawić na młode Polki, dlatego PZKosz podjął kroki chroniące je w najtrudniejszym dla nich okresie kariery, kiedy wchodzą w dorosłą koszykówkę. Przepisem tym gwarantujemy im możliwość gry w EBLK przez pewien okres czasu. Musimy wierzyć, że kiedy on się skończy zdobędą one na tyle duże koszykarskie umiejętności, które pozwolą im wywalczyć miejsce w ekstraklasowej drużynie na pełnoprawnych warunkach, takich jak zawodniczki zagraniczne. Nie oznacza to, że doświadczone polskie koszykarki zakończą karierę, bo nie znajdą miejsca w EBLK. Dobre zawodniczki zawsze się wybronią i wywalczą sobie grę, jak nie w Polsce, to w innej zagranicznej lidze.Trzeba wierzyć, że przepis ten pomoże w rozwoju polskiej koszykówki, ale na jego efekty musimy poczekać. Stąd w regulacjach znalazła się informacja o czteroletnim okresie jego obowiązywania. Z moich doświadczeń przy wprowadzaniu różnych programów wiem, że trzeba być cierpliwym. Na efekty każdego projektu trzeba poczekać. W gronie trenerskim o różnych zmianach rozmawialiśmy już dużo wcześniej. Regulacje są efektem wyczerpujących rozmów, podczas których przekonywaliśmy się wzajemnie co do szczegółowych zapisów tego rozwiązania.

Paweł Krawczyk, Prezes Sportowej Politechniki Gdańsk: Jesteśmy klubem, który od samego początku stawia na młodzież, czego efektem są medali Młodzieżowych Mistrzostw Polski. W tym roku wywalczyliśmy brązowe medale w kategorii U18 oraz U16. W Energa Basket Lidze Kobiet także stawiamy na polskie zawodniczki, które spędzają dość dużo minut na parkiecie. Na ekstraklasowych parkietach zadebiutowała także w tym sezonie 15-letnia Dominika Ullmann, która była wyróżniającą się zawodniczką także w turniejach U18 i U16. Na efekty nowego przepisu będzie trzeba jednak poczekać kilka lat, gdyż nie przyjdą one w ciągu roku czy też dwóch.