Adam Wall

Weronika Woźniak MVP grudnia 1LK

Grudzień w 1 Lidze Kobiet był miesiącem MUKS Poznań. Drużyna Macieja Brodzińskiego, która odrabiała ligowe zaległości, zanotowała bilans 5-0. Poznanianki wygrały na własnym parkiecie z Enea AZS AJP II Gorzów Wielkopolski (61:58), Wisłą CanPack Kraków (94:39) i Grot TomiQ Pabianice (68:55) oraz pokonała na wyjeździe Dijo Maximus GOKiS Kąty Wrocławskie (62:48) i Lidera Swarzędz (87:62).

Niemal we wszystkich meczach czołową zawodniczką MUKS była wychowanka Olimp Rawicz Weronika Woźniak. 22-letnia koszykarka rzucała w grudniu średnio 16,2 punktu, do tego notowała 3,8 zbiórki, 2,4 asysty oraz 1,4 przechwytu na mecz. Weronika Woźniak w grudniu trafiła 21 rzutów z 44 oddanych rzutów z dystansu. Tylko w meczu z Enea AZS AJP II Gorzów Wielkopolski nie umieściła w koszu ani jednej trójki.

- Tytuł MVP jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Byłam świadoma tego, że cała drużyna była w grudniu w przysłowiowym gazie i udało nam się wygrać spotkania z silnymi drużynami, natomiast nie ukrywam, że nagroda indywidualna jest dla mnie zaskoczeniem a także motywacją do dalszej, jeszcze cięższej pracy. Staram się nigdy nie być z siebie przesadnie zadowolona, ponieważ zawsze znajdą się jakieś elementy, które należy poprawić i tak samo jest w tym wypadku. Pozostaje niedosyt, który mam nadzieję zaspokoić w dalszej części sezonu. Do tego wyróżnienia z pewnością dołożyła cegiełkę moja rodzina, która bardzo mnie wspiera oraz cały zespół. Jestem ogromnie wdzięczna dziewczynom, trenerowi oraz całemu klubowi za doskonałe warunki do rozwoju - mówi zawodniczka miesiąca grudnia w 1 Lidze Kobiet.

Weronika Woźniak w nagrodę otrzyma wysokiej klasy zegarek marki Aerowatch.