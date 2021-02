KS

Skład na mecze kwalifikacyjne w Rydze wybrany

Trener Maroš Kováčik wybrał 13 zawodniczek, które wezmą udział w meczach kwalifikacyjnych do EuroBasketu w Rydze. Polska rozegra tam dwa mecze z Białorusią, które będą także ostatnimi spotkaniami w kwalifikacjach.

Druga "bańka" kwalifikacyjna do EuroBasketu potrwa od 31 stycznia do 7 lutego br., a kadra Polski rozegra w niej wyjątkowo dwa spotkania z Białorusią. Wszystko to przez odwołany listopadowy mecz, który odbyć się miał w Stambule.

Tym samym rywalizująca w grupie F Polska, ma za sobą rozegrane dwa mecze z Wielką Brytanią – niestety oba przegrane 63:75 oraz 49:77.

Tabela grupy F:

1. Wielka Brytania 2/1

2. Białoruś 1/0

3. Polska 0/2

Terminarz grupy "polskiej":

- 03/02, godz. 13:00 Białoruś - Polska

- 04/02, godz. 12:30 Białoruś - Wielka Brytania

- 06/02, godz. 12:30 Polska – Białoruś

- Nasza sytuacja obecnie jest bardzo trudna, przegraliśmy już dwa pierwsze mecze. Chciałbym, żeby nasze mecze z Białorusią w Rydze opierały się na agresywnej obronie i zdecydowanie szybszej grze w ataku niż było to dotychczas. Mamy 50% szans w każdym meczu, więc wszystko przed nami – mówi trener Kováčik.

Skład reprezentacji Polski:

- Weronika Gajda (CCC Polkowice)

- Zuzanna Sklepowicz (Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin)

- Julia Niemojewska (GTK Gdynia)

- Marissa Kastanek (VBW Arka Gdynia)

- Agnieszka Skobel (Kangoeroes Basket Mechelen/Belgia)

- Kamila Podgórna (VBW Arka Gdynia)

- Julia Adamowicz (Enea AZS Poznań)

- Agata Dobrowolska (1KS Ślęza Wrocław)

- Amalia Rembiszewska (VBW Arka Gdynia)

- Liliana Banaszak (Enea AZS Poznań)

- Kamila Borkowska (VBW Arka Gdynia)

- Weronika Telenga (CCC Polkowice)

- Agnieszka Kaczmarczyk (PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp.)

Sztab szkoleniowy:

- Maroš Kováčik/trener reprezentacji

- Martin Pospíšil/asystent trenera

- Karol Kowalewski /trener asystent

- Maciej Krupiński/kierownik drużyny

- Bartosz Pasternak/trener przygotowania motorycznego

- Marcin Lubik/fizjoterapeuta

- Piotr Kołodziej/ fizjoterapeuta

- Marcin Błoński/lekarz

- Jakub Skowron/oficer prasowy

***

Mając na uwadze zdrowie zawodników, trenerów, sędziów i wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie spotkań, FIBA zmieniła organizację kwalifikacji do mistrzostw Europy w okienkach reprezentacyjnych. Mecze są rozgrywane w “bańkach” (zamkniętych turniejach), zamiast tradycyjnej formuły spotkań u siebie i na wyjeździe.