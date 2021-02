KS

Mamy to! Wygrywamy w Rydze z Białorusią!

Białoruś - Polska 56:68 (12:17, 13:16, 16:13, 15:22)

Białoruś: Papova 13, Likhtarovich 11, Verameyenka 8, Hasper 8, Rytsikava 4, Bentley 4, Snytsina 4, Inkina 2,

Polska: Kastanek 23, Gajda 15, Adamowicz 11, Kaczmarczyk 7, Telenga 6, Borkowska 2, Sklepowicz 2, Skobel 2

Polki bardzo dobrze weszły w mecz i przez pierwsze minuty toczyły wyrównaną walkę z rywalkami, które od samego początku popełniały sporo błędów. Przy stanie (14:11) równo z końcowa syreną trafiła Marissa Kastanek co dało 6 – punktową przewagę po 10 minutach gry (17:11).

W drugiej kwarcie szybko dla rywalek punkty zdobyła Yuliya Rytsikava, jednak w odpowiedzi ponownie skuteczna była Kastanek. Kolejne akcje zespołu prowadzonego przez mającą za sobą występy na ekstraklasowych parkietach w Polsce Natalija Trafimawa Białorusinki, w dalszym ciągu były nieskuteczne. To wszystko napędzało tylko kolejne ataki Polek, co po trafieniu zza linii 6,75 Julii Adamowicz dało już 11 „oczek” przewagi (33:22). Wspomniana Kastanek w pierwszych 20 minutach rzuciła 15 z 33 punktów całego zespołu.

Po zmianie stron rywalki zaczęły odrabiać straty, a powoli „do gry” wchodzić zaczęła bardzo słabo grająca w pierwszej połowie Maryia Papova. Dużo więcej dawała także Alex Bentley, co w kilka minut zmniejszyło straty do zaledwie „oczka” – (45:46) w 32 minucie gry po trafieniu Hasper. Ostatnie jednak minuty należały do zespołu trenera Marosa Kovacika, który energiczną grą i ogromnym zaangażowaniem zanotował fragment (14:2) i tym samym pokonał faworyzowaną Białoruś.

- Jestem dumny ze swojego zespołu, gdyż od samego początku kontrolowaliśmy spotkanie. Nie chciałbym wymieniać poszczególnych zawodniczek, gdyż cała drużyna zagrała bardzo dobrze. Jestem teraz szczęśliwy i mam nadzieję, że również uszczęśliwiliśmy wszystkich kibiców. Dziękujemy za ogromne wsparcie! – powiedział Maroš Kováčik.

- Również jestem bardzo dumna z całego zespołu. Uwierzyłyśmy w swoje umiejęstności, grałyśmy agresywnie i szybko, co sprawdziło się idealnie na tak doświadczony zespół z Białorusi. Wyszłyśmy na parkiet aby wygrac i tego dokonałyśmy! - dodała Julia Adamowicz.

- Determinacja i skupienie od samego początku dało drużynie upragnione zwycięstwo. Bardzo dobry mecz, który z wielką dumą się oglądało. Nie dałyśmy się złamać, kiedy Białoruś dochodziła nas na jedno czy trzy „oczka”. To wszystko pokazało nasz potencjał reprezentacyjny. W końcu wygrywamy z drużyną w czuba rankingu FIBA. Brawo drużyna, brawo dziewczyny – skomentowała całe spotkanie Ewelina Kobryn.