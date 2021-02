Znamy skład reprezentacji Polski na mecze w Gliwicach

Trener reprezentacji Polski, Mike Taylor, wybrał 15 zawodników do składu kadry na mecze kwalifikacyjne do EuroBasketu 2022 z Hiszpanią i Rumunią, które odbędą się w lutym w Arenie Gliwice.

Mając na uwadze zdrowie zawodników, trenerów, sędziów i wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie spotkań, FIBA zmieniła organizację kwalifikacji do mistrzostw Europy w okienkach reprezentacyjnych. Mecze są rozgrywane w “bańkach” (zamkniętych turniejach), zamiast tradycyjnej formuły spotkań u siebie i na wyjeździe.

Ostatnie spotkania w ramach kwalifikacji do EuroBasketu 2022 w grupie A zostaną rozegrane w Arenie Gliwice. Okienko na mecze kadry potrwa od 15 do 21 lutego 2021, a Biało-Czerwoni zagrają w tym czasie z mistrzami świata - Hiszpanami (19 lutego) oraz z Rumunią (21 lutego). W Gliwicach rozegrane zostaną także pozostałe spotkania w grupie A: Rumunia - Izrael oraz Hiszpania - Izrael.

- Jesteśmy bardzo podekscytowani nadchodzącą “bańką” w Gliwicach i wyzwaniami, jakimi będą dla nas mecze z Hiszpanią i Rumunią. Naszym celem jest zakwalifikowanie się na EuroBasket 2022. Skład reprezentacji to połączenie weteranów z nowymi twarzami. Musieliśmy podjąć kilka trudnych decyzji, ale to “dobry” problem, ponieważ mamy w Polsce wielu świetnych zawodników - mówi trener Mike Taylor.

- Jak zwykle, w składzie ważne role odgrywają weterani, doświadczeni zawodnicy, których kibice doskonale znają. To trzon drużyny, który poprowadził nas do sukcesów w ostatnich latach. Trzy wschodzące talenty będą miały szansę na debiut w reprezentacji: Jeremy Sochan, Igor Milicić oraz Aleksander Dziewa. Chcemy ich włączyć do drużyny, integrować ich z resztą graczy. Pomożemy im zdobyć trochę doświadczenia, a przy okazji rozszerzamy naszą kadrę na przyszłość - podkreśla Taylor.

Polacy mogą awansować na mistrzostwa Europy tak naprawdę bez zwycięstwa w swoich meczach - wystarczy wygrana Izraela z Rumunią. Oczywiście, w innym przypadku ważne może być pokonanie Hiszpanów lub Rumunów. Również porażka w tym ostatnim spotkaniu, ale mniejsza niż 30 punktami, zapewni upragniony awans.

- Nie mogę się już doczekać powrotu na parkiet razem z zawodnikami i sztabem szkoleniowym. Zrobimy wszystko, aby “bańka” w Gliwicach była świetną reklamą polskiej koszykówki. Dawaj Polska! - dodaje trener reprezentacji.

EuroBasket 2022 zostanie rozegrany od 1 do 18 września 2022 r. w czterech krajach: Czechach, Gruzji, Włoszech i Niemczech.

Skład reprezentacji Polski na mecze w Gliwicach

Rozgrywający

Łukasz Kolenda, Trefl Sopot

Łukasz Koszarek, Enea Zastal BC Zielona Góra

A.J. Slaughter, Herbalife Gran Canaria (Hiszpania)

Rzucający

Michał Michalak, Syntainics MBC Weissenfels (Niemcy)

Marcel Ponitka, Parma Basket Perm (Rosja)

Niscy skrzydłowi

Igor Milicić, Ratiopharm Ulm (Niemcy)

Jeremy Sochan, Ratiopharm Ulm (Niemcy)

Michał Sokołowski, De Longhi Treviso Basket (Włochy)

Adam Waczyński, Unicaja Malaga (Hiszpania)

Silni skrzydłowi

Aaron Cel, Polski Cukier Toruń

Aleksander Dziewa, WKS Śląsk Wrocław

Tomasz Gielo, MoraBanc Andora (Hiszpania)

Środkowi

Aleksander Balcerowski, Herbalife Gran Canaria (Hiszpania)

Adam Hrycaniuk, Asseco Arka Gdynia

Damian Kulig, Polski Cukier Toruń



Sztab szkoleniowy:

Mike Taylor - trener główny

Arkadiusz Miłoszewski - trener asystent

Marcin Woźniak - trener asystent

Artur Gronek - trener asystent

Marek Popiołek - manager reprezentacji

Dominik Narojczyk - trener przygotowania fizycznego

Jakub Majewski - fizjoterapeuta

Marcin Błoński - lekarz reprezentacji

Maciej Krupiński - kierownik reprezentacji

Paweł Łakomski - oficer prasowy