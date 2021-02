AW

Basketmania w czerwcu w Łodzi

Kategorie wiekowe:

OPEN K i OPEN M - bez ograniczeń wiekowych (max. 48 drużyn u Panów i max. 16 drużyn u Pań)

U23K i U23M - roczniki 1998 i młodsi (max. 32 drużyny u Panów i max. 16 drużyn u Pań)

U17K i U17M - roczniki 2004 i młodsi (max. 16 drużyn u Panów i max. 16 drużyn u Pań)

U15K I U15M - roczniki 2006 i młodsi (max. 16 drużyn u Panów i max. 16 drużyn u Pań)

Liczba miejsc ograniczona!

Harmonogram turnieju:

Sobota 5 czerwca 2021 r.

- U23 mężczyzn, U23 kobiet

- U17 mężczyzn, U17 kobiet

- U15 mężczyzn, U15 kobiet

Niedziela 6 czerwca 2021 r.

- OPEN mężczyzn, OPEN kobiet

Startowe w turnieju:

- OPEN - 200 zł

- U23 - 150 zł

- U17 - 100 zł

- U15 - 50 zł

Jednakże zgłoszenia dokonane przez kluby zrzeszone w Łódzkim Związku Koszykówki będą 50% tańsze. Warunek by w nazwie drużyny znajdowała się również nazwa zgłaszającego klubu (będącego członkiem ŁZKosz).

Warunki uczestnictwa:

- zgłoszenie drużyny w systemie FIBA do piątku 21 maja 2021 r. (linki poniżej),

- wpłata startowego do piątku 28 maja 2021 r.,

- wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres biuro@lzkosz.pl do poniedziałku 31 maja 2021 r.

Liczba miejsc ograniczona!

Opłat należy dokonywać na konto Łódzkiego Związku Koszykówki (ul. Ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź) z dopiskiem w tytule przelewu: BASKETMANIA - kategoria rozgrywkowa - nazwa drużyny np. BASKETMANIA - U23M - DZKIE WĘŻE

Nr konta 02 1140 2004 0000 3102 7480 5449 (mBank)

Formularz zgłoszeniowy oraz załączniki do formularza muszą zostać wypełnione przez wszystkich uczestników i przesłane na adres biuro@lzkosz.pl. Oryginały dokumentów muszą być również dostarczone w dniu rozgrywek podczas rejestracji, do biura zawodów.

Regulamin turnieju TUTAJ

Formularz zgłoszeniowy TUTAJ

Załącznik do formularza TUTAJ

Zapisy:

Zapisy dokonywać należy przez oficjalną stronę FIBA

Kategoria U23, U17, U15 - https://play.fiba3x3.com

Kategoria OPEN - https://play.fiba3x3.com

By to zrobić, każdy zawodnik musi być zarejestrowany w systemie. Można to uczynić w bardzo prosty sposób. Jak przeczytajcie TUTAJ. Zapisy trwać będą do czwartku 21 maja 2021 r.

Konkurs wsadów:

Dodatkowo przewidywany jest konkurs wsadów do kosza - bez ograniczeń wiekowych (niedziela 6 czerwca br. ok godz. 15-16).

Zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o kontakt z Dyrektor Biura ŁZKosz, Olgą Gocek - tel. 506 590 025 lub biuro@lzkosz.pl

Wysokość nagrody finansowej zostanie podana w maju br.

Inne ważne informacje:

Dla najlepszych przewidziane zostały nagrody rzeczowe oraz medale. Drużyny zwycięskie w kategori OPEN M i OPEN K otrzymają dodatkowo nagrody finansowe.

Turniej rozegrany zostanie na czterech lub sześciu profesjonalnych boiskach do 3x3

Rozgrywki prowadzone będą przy zachowania wszystkich obowiązujących rygorów sanitarnych.