Przyjmujemy zgłoszenia do programu SuperTrener

Polski Związek Koszykówki ogłasza nabór do projektu SuperTrener. Celem projektu jest wsparcie szkolenia kadr narodowych przez byłych, wybitnych zawodników kadr narodowych. Projekt realizowany będzie we współpracy z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do byłych zawodników kadr narodowych, medalistów międzynarodowych imprez mistrzowskich, legitymujących się minimum średnim wykształceniem, spełniających wymogi określone w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), którzy mogą być wsparciem dla kadry szkoleniowej oraz członków kadr narodowych.

Głównymi celami projektu są: wsparcie szkolenia zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udziału w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2021 roku; stworzenie optymalnych warunków szkolenia zawodnikom kadry narodowej, poprzez włączanie do sztabów szkoleniowego byłych wybitnych reprezentantów; zapewnienie byłym członkom kadr narodowych możliwości zdobywania wiedzy oraz nabywania i doskonalenia umiejętności w zakresie szkolenia zawodników kadry narodowej; zapewnienie ciągłości procesu szkolenia poprzez współpracę aktualnych trenerów kadry narodowej z potencjalnymi kandydatami na to stanowisko; doskonalenie procesu szkolenia poprzez włączanie do niego wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie kariery sportowej przez najlepszych zawodników oraz wymianę doświadczeń.

W ramach realizacji Programu planujemy: dofinansowanie wynagrodzeń asystentów trenerów kadry narodowej; dofinansowanie udziału byłych reprezentantów w akcjach szkoleniowych, zawodach sportowych i imprezach mistrzowskich realizowanych przez kadry narodowe seniorów; dofinansowanie udziału osób objętych projektem w kursach i szkoleniach związanych z procesem szkolenia; dofinansowanie realizacji opracowanego przez wyżej wymienione osoby systemu kontroli efektów potreningowych dla szkolonej grupy w cyklu rocznym.

W programie mogą wziąć udział byli reprezentanci Polski w koszykówce, którzy chcą rozpocząć współpracę z kadrami narodowymi Polskiego Związku Koszykówki.



Zgłoszenie z listem motywacyjnym prosimy kierować do Dyrektora Sportowego PZKosz Kazimierza Mikołajca na adres: k.mikolajec@pzkosz.pl do dnia 12 marca 2021 r.