Nie żyje Bolesław Kwiatkowski

Urodzony 17 lipca 1942 roku w Warszawie Bolesław Kwiatkowski jako junior biegał na 800 m na czwartkach lekkoatletycznych, następnie grał w piłkę nożną w RKS Marymont. Od 1957 roku całkowicie poświęcił się koszykówce. Był wychowankiem Romy i Zygmunta Olesiewiczów.

Grę w koszykówkę zaczynał w AZS Warszawa, gdzie był zawodnikiem i kapitanem legendarnych "Czarodziejów z Bielan". Ze stołecznym zespołem był mistrzem Polski juniorów (1960) oraz seniorów (1967), wicemistrzem kraju (1962) oraz dwukrotnie zdobywał Puchar Polski (1958, 1971).

Na boisku z występował z numerem 13. i miał ogromny wpływ na mobilizację drużyny w decydujących momentach. Jego atutem był rzut z dystansu oraz efektywna praca w obronie.

W 1973 roku przeniósł się do ŁKS. Po zakończeniu kariery został trenerem łódzkiej drużyny. Wywalczył z nią awans do 1. ligi, a następnie poprowadził ją do brązowego medalu mistrzostw Polski w 1978 roku.

W drużynie narodowej w latach 1961-1969 rozegrał 114 spotkań zdobywając 617 punktów. Z reprezentacją wywalczył brązowy medal mistrzostw Europy w Helsinkach (1967), rok później występował na igrzyskach w Meksyku, gdzie Polacy zajęli szóste miejsce. Grał też na mistrzostwach świata w Urugwaju (1969), które biało-czerwoni zakończyli na piątej pozycji oraz w ME we Włoszech (czwarta lokata).

Występował na pozycji rozgrywającego. W 1968 roku został najlepszym koszykarzem roku w plebiscycie "Przeglądu Sportowego". W tym samym roku został powołany do składu gwiazd Europy.

W 1981 roku wyjechał do Australii, gdzie pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego, a następnie prowadził własną działalnością gospodarczą.

Od 1999 roku prezes OLIMPOL, organizacji pomagającej polskim sportowcom przyjeżdżającym na przedolimpijski rekonesans do Australii. Podczas igrzysk olimpijskich w Sydney w 2000 roku był głównym opiekunem i organizatorem spotkań ekipy olimpijskiej w Polskim Klubie Ashfield. Mistrz Sportu odznaczony m. in. brązowym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe.

Jego żoną była Małgorzata Smoleńską-Kwiatkowska, medalistka mistrzostw Polski oraz uczestniczka mistrzostw Europy.

Cześć Jego pamięci!