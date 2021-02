Suzuki Puchar Polski dla Enea Zastalu BC Zielona Góra!

Z wielką energią w ten mecz wszedł przede wszystkim Iffe Lundberg - po jego wsadach zielonogórzanie prowadzili 6:1. Później do remisu doprowadzał jednak Jay Threatt, a po trójce Raymonda Cowelsa PGE Spójnia miała nawet przewagę. Mistrzowie Energa Basket Ligi odpowiedzieli na to serią 9:0 i powoli zaczęli panować nad sytuacją. Dzięki trafieniu Janisa Berzinsa po 10 minutach prowadzili 24:16. W drugiej kwarcie zespół trenera Marka Łukomskiego potrafił zbliżyć się na cztery punkty dzięki trójkom Filipa Matczaka i akcji Mateusza Kostrzewskiego. Enea Zastal szybko wracał do swojej gry, a po rzucie z dystansu Rolandsa Freimanisa było już 11 punktów różnicy. Stargardzianie mieli problemy z zatrzymaniem Groselle’a i Freimanisa, a przez to nie byli w stanie nawiązać walki. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 48:31.

Zespół ze Stargardu nie zamierzał się poddawać w trzeciej kwarcie - dzięki kolejnym trafieniom Omariego Gudula oraz Jaya Threatta przegrywał już tylko ośmioma punktami i ciągle liczył się w tej rywalizacji. Geoffrey Groselle i Iffe Lundberg swoimi akcjami ofensywnymi nie pozwalali już jednak na nic więcej. Po trójce Rolandsa Freimanisa po 30 minutach było 64:51. W ostatniej części meczu niewiele się zmieniało - być może ekipa trenera Żana Tabaka nie budowała ogromnej przewagi, ale całkowicie kontrolowała wydarzenia na parkiecie. W ważnym momentach nie zawodzili nadal Freimanis oraz Richard. Ostatecznie zielonogórzanie zwyciężyli 86:73.

Paterę oraz pamiątkowe medale PGE Spójni Stargard wręczali: Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca Prezydenta Miasta Lublin, Mikołaj Matsumoto, Dyrektor Marketingu Suzuki Motor Poland oraz Marek Lembrych, Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Koszykówki oraz Prezes Lubelskiego Związku Koszykówki.

Trofeum, pamiątkowe medale oraz czek na 150 tys. złotych Enea Zastalowi BC Zielona Góra wręczali: Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca Prezydenta Miasta Lublin, Mikołaj Matsumoto, Dyrektor Marketingu Suzuki Motor Poland oraz Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki.