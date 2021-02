Energa z Grupy ORLEN i PZKosz pozostają w jednej drużynie

Energa z Grupy ORLEN pozostanie sponsorem strategicznym polskiej koszykówki. Nowa umowa z Polskim Związkiem Koszykówki i Polską Ligą Koszykówki będzie obowiązywała do końca czerwca 2023 roku. W jej ramach spółka dalej wspierać będzie Reprezentację Polski Koszykarzy i Koszykarek, Koszykarzy i Koszykarek 3x3 oraz Koszykarzy na wózkach, a pozostanie sponsorem tytularnym Energa Basket Ligi oraz Energa Basket Ligi Kobiet.

- Sponsoring sportowy to dla nas realne korzyści biznesowe. W ten sposób wspieramy nasze kanały sprzedaży, a w szczególności segment detaliczny. Potwierdzają to wyniki. Tylko w 2020 roku obszar ten wypracował rekordowy zysk operacyjny na poziomie 3,3 miliardów złotych. Chcemy, aby korzyści ze sponsoringu przekładały się na wyniki całej Grupy ORLEN. Dlatego także nasze spółki aktywnie wspierają polskich sportowców. Doceniając sukcesy koszykarzy, np. awans do Mistrzostw Świata w Chinach po wielu latach przerwy, przedłużamy współpracę z Polskim Związkiem Koszykówki, który Energa z Grupy ORLEN wspiera od 2018 roku. Wierzymy, że stabilność, również ta finansowa, pozwoli jeszcze szybciej rozwijać się tej dyscyplinie - mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Koncern będzie sponsorem głównym meczu o Suzuki Superpuchar Polski oraz Superpuchar Kobiet, jest też ciągle obecny podczas Turniejów Finałowych o Suzuki Puchar Polski kobiet i mężczyzn. Będzie wspierał również zabawę fanów koszykówki w Menedżera Energa Basket Ligi oraz zostanie sponsorem Mistrzostw Polski Dziennikarzy Energa Media Cup.

- Koszykówka w Polsce od momentu rozpoczęcia współpracy z Energą z Grupy ORLEN wykonała ogromny krok w przód. Mam tu na myśli nie tylko kwestie organizacyjne, ale przede wszystkim sportowe. Jestem wdzięczny Panu Prezesowi, Danielowi Obajtkowi, że to właśnie on podjął historyczną decyzję o rozpoczęciu współpracy z polską koszykówką. Reprezentacja Polski po 52 latach przerwy zagrała na mistrzostwach świata, a w Chinach cieszyliśmy się z wysokiego ósmego miejsca. Również rozgrywki Energa Basket Ligi i Energa Basket Ligi Kobiet stają się coraz bardziej popularne i profesjonalne. Dzięki naszej wzorowej współpracy koszykówka bardzo dobrze radzi sobie z kryzysem związanym z epidemią koronawirusa. Dziękujemy za zaufanie i liczymy na kolejne wspólne sukcesy -powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki i Polskiej Ligi Koszykówki.

Rok 2021 jest bardzo ważny dla polskiej koszykówki. Kadra trenera Mike’a Taylora już wkrótce zagra ostatnie mecze kwalifikacyjne do EuroBasketu 2022 z Hiszpanią i Rumunią - spotkania zostaną rozegrane w Gliwicach. Ponadto Biało-Czerwoni ciągle zachowują szansę na awans na Igrzyska Olimpijskie, o tym będzie decydował turniej kwalifikacyjny w Kownie, który zostanie rozegrany w czerwcu i lipcu. W Tokio może zagrać także męska kadra w koszykówce 3x3.

Energa Grupa ORLEN wspiera koszykówkę zawodową od 2005 roku. Szeroka współpraca z Polskim Związkiem Koszykówki i Polską Ligą Koszykówki rozpoczęła się w styczniu 2018 roku.