Adam Wall

Koniec rundy zasadniczej i serii SKK Polonii w 1LK

SKK Polonia przystąpiła do derbów osłabiona brakiem kapitan Marty Mistygacz, Anny Pawłowskiej oraz pierwszego trenera Macieja Gordona. Dodatkowo część zawodniczek dopiero niedawno powróciła do treningów. Problemy kadrowe Czarnych Koszul widoczne były już podczas starcia z UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki, ale to AZS Uniwersytet Warszawski potrafił skutecznie wykorzystać kłopoty lidera grupy A.

Niepokonane we wcześniejszych czterech spotkaniach podopieczne Małgorzaty Zaroń rozpoczęły mecz energetycznie i objęły prowadzenie 11:2. Polonia bardzo szybko zbliżyła się na jeden punkt (16:15), ale równie błyskawicznie straciła dziewięć punktów z rzędu. Do końca pierwszej połowy prowadzone przez Piotra Rozwadowskiego przyjezdne nie umiały już wyjść na prowadzenie, choć kilka razy zbliżały się na odległość jednego trafienia z gry.

Początek drugiej połowy dawał nadzieje Czarnym Koszulom na przedłużenie zwycięskiej passy. Polonia przez 4 minuty rzuciła 16 punktów, tracąc zaledwie 2. Momentami dwunastopunktowe prowadzenie najwyraźniej uśpiło przyjezdne. Akademiczki powoli lecz systematycznie odrabiały straty.

Na 40 sekund przed końcem AZS UW przegrywał 68:72, ale kilka chwil później trójkę trafiła Kinga Dzierbicka. Po stracie rywalek i przerwie na żądanie miejscowe miały niecałe 6 sekund do końca spotkania, aby wyjść na prowadzenie. Na nieco szaloną akcję zdecydowała się dobrze dysponowana rzutowo tego dnia Weronika Preihs, trafiając z półdystansu. Polonia przeprowadziła jeszcze akcję i nawet umieściła piłkę w koszu, ale rzut Aleksandry Kędzierskiej został oddany już po czasie.

Najlepszą punktującą spotkania została Weronika Preihs - 22 punkty, 6 zbiórek, 3 asysty i 5 przechwytów. 18 punktów, 6 zbiórek i 4 asysty Kingi Dzierbickiej. W drużynie Polonii blisko double-double były Aleksandra Kędzierska (13 pkt, 6 zbiórek i 9 asyst) oraz Klaudia Sosnowska (15 pkt i 9 zbiórek).

Wcześniej z 1LK spadły UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki (0-18) oraz Wisła CanPack Kraków (2-16).

Wyniki 18. kolejki 1 Ligi Kobiet

Grupa A

Grupa B

Pary I rundy play-off 1 Ligi Kobiet (27.02, 03.03 i ew. 10.03)

(do dwóch wygranych)

SKK Polonia Warszawa (A1) - SMS PZKosz Łomianki (A8)

Top Market MKS Pruszków (A2) - MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski (A7)

KKS Olsztyn (A3) - AZS Uniwersytet Warszawski (A6)

Mon-Pol Płock (A4) - AZS Uniwersytet Gdański (A5)

AZS Politechnika Korona Kraków (B1) - Lider Swarzędz (B8)

MUKS Poznań (B2) - AZS Umed Widzew Łódź (B7)

Grot Lauer Pabianice (B3) - Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. (B6)

Pompax Tęcza Leszno (B4) - Dijo Maximus GOKiS Kąty Wrocławskie (B5)

Zwycięzcy uzyskują prawo gry w II rundzie (ćwierćfinał), pokonani zajmują miejsca 9-16

II runda – ćwierćfinał - do dwóch zwycięstw (1-1-1)

Terminy 13.03, 20.03 i ew. 24.03

para 1: A1/A8 - B4/B5

para 2: B1/B8 - A4/A5

para 3: A2/A7 - B3/B6

para 4: B2/B7 - A3/A6

Zwycięzcy uzyskują prawo gry w III rundzie (półfinał), pokonani zajmują miejsca 5-8 w kolejności ustalonej wg zasad podanych poniżej.

III runda – półfinał - do dwóch zwycięstw (1-1-1)

Terminy 27.03, 31.03 i ew. 07-04

zwycięzca pary 1 - zwycięzca pary 4

zwycięzca pary 2 - zwycięzca pary 3

Zwycięzcy uzyskują prawo gry w IV rundzie - finał, pokonani uzyskują prawo gry w IV rundzie - o trzecie miejsce

IV runda – o trzecie miejsce - mecz i rewanż (1-1)

grają pokonani w półfinałach

Terminy 10.04 i 17.04

IV runda – finał - do dwóch zwycięstw (1-1-1)

grają zwycięzcy półfinałów

Terminy 10.04, 17.04 i ew. 21.04

Zwycięzca uzyskuje prawo gry w Energa Basket Lidze Kobiet