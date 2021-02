Mike Taylor: Jestem dumny z wysiłku drużyny

Mike Taylor (trener reprezentacji Polski): Gratulacje dla Hiszpanii. To było wyrównane spotkanie, rywale byli bardzo dobrze przygotowani. To zespół pełny dobrej jakości zawodników. To jednak również świetny czas dla polskiej koszykówki, bo wprowadzamy do drużyny nowych graczy. Jestem dumny z wysiłku drużyny i serca zostawionego na boisku. Nie skupiam się na samej końcówce meczu, ale na poszczególnych posiadaniach, które mogliśmy lepiej wykorzystać. Mamy wyższe oczekiwania wobec samych siebie. Popełnialiśmy kilka drobnych błędów w defensywie. Lekcją dla naszego zespołu z tego meczu jest to, że jak grasz przeciwko takiemu rywalowi, to musisz realizować założenia. Wiem, że moja drużyna wyciągnie z tego meczu wnioski i będzie mocniejsza. Fakt, że awansowaliśmy na EuroBasket i w dwumeczu mamy lepszy bilans od Hiszpanii to pozytywy tego spotkania.

Marcel Ponitka (zawodnik reprezentacji Polski): Hiszpania pokazała zimną krew w końcówce spotkania. Czułem, że mogliśmy ten mecz wygrać, nie jestem więc zadowolony z wyniku. Mamy kilku nowych graczy w drużynie, mam nadzieję, że będziemy w przyszłości grać lepiej. Walczyliśmy przez 40 minut, ale w końcówce straciliśmy koncentrację i to była przyczyna porażki.

Sergio Scariolo (trener reprezentacji Hiszpanii): Obie drużyny miały już zapewniony udział w EuroBaskecie, ale grały twardo. To było ciekawa rywalizacja. Przeciwnicy nigdy się nie poddali. Obie ekipy chciały wygrać. Jestem zachwycony tym, co dzisiaj zrobiliśmy na boisku. W końcówce mieliśmy trochę szczęścia, a trochę też przydała się nasza wytrzymałość psychiczna.

Ferran Bassas (zawodnik reprezentacji Hiszpanii): To był ciężki mecz, Polacy mają świetny zespół i graczy. Pierwsza połowa to łatwe rzuty rywali, głównie egzekwowane przez A.J. Slaughtera. Później poprawiliśmy obronę szczególnie pick’n’rolli z udziałem tego zawodnika. Rywale walczyli do samego końca, wrócili do meczu. To duże zwycięstwo dla nas.