Akademia Koszykówki GTK Gliwice

List został podpisany przez Radosława Piesiewicza, Prezesa Zarządu Polskiego Związku Koszykówki , Adama Neumanna, Prezydenta Miasta Gliwice oraz Jarosława Ziębę, Prezesa Zarządu GTK SA.

Celem funkcjonowania Akademii Koszykówki GTK Gliwice będzie m.in.: szkolenie koszykarskie dzieci i młodzieży od 7. do 18. roku życia, doskonalenie umiejętności młodych adeptów koszykówki, popularyzacja koszykówki wśród społeczności lokalnej, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży prawidłowych wzorców zachowań społecznych, wzajemnego szacunku i współpracy w zespole, propagowanie zasad zdrowego stylu życia.

- Bardzo się cieszę, że podpisaliśmy list intencyjny o współpracy z Polskim Związkiem Koszykówki, Gliwickim Towarzystwem Koszykówki i Miastem Gliwice, współpracy dotyczącej szkolenia młodzieży. Wpisuje się to w strategię rozwoju miasta Gliwic, strategię, która kładzie bardzo duży nacisk na rozwój sportu, szkolenie młodzieży, również na sport zawodowy. Chcemy w Gliwicach osiągnąć „łańcuch szkoleniowy” – od przedszkolaków do pierwszej drużyny ekstraklasowej. Marzy nam się także wychowanie reprezentantów Polski. Myślę, że ten list intencyjny i zawiązana współpraca znakomicie się do tego przyczynią - powiedział w czasie spotkania Prezydent Miasta Gliwice, Adam Neumann.

- Gliwice stają się domem polskiej koszykówki. W lutym ubiegłego roku właśnie w Arenie Gliwice został pobity rekord frekwencji na meczu reprezentacji Polski koszykarzy. Bardzo cieszy nas zaangażowanie ze strony miasta właśnie w naszą dyscyplinę. Akademia Koszykówki to bardzo ważna inicjatywa – zależy nam na zbudowaniu fundamentów, razem z klubem GTK Gliwice. Trzeba zaznaczyć, że praca wykonywana przez władze klubu jest widoczna już teraz - w ubiegłym sezonie GTK Gliwice zostało wicemistrzem Polski juniorów. Uważam, że ten fundament, który w każdej dyscyplinie jest najważniejszy, jest tutaj wzorcowo budowany. My z perspektywy centrali wspieramy takie działania i mam nadzieję, że w niedługim czasie jeden, dwóch a może nawet cała piątka zawodników zagra nie tylko w GTK Gliwice, ale także w reprezentacji Polski – powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes PZKosz.

- Naszym marzeniem w GTK Gliwice jest to, aby nasz wychowanek zagrał kiedyś na parkietach Ekstraklasy, a może nawet w reprezentacji Polski. Mamy stworzone kapitalne warunki - infrastruktura w Gliwicach to prawdopodobnie czołówka krajowa. Mamy wsparcie z PLK, PZKosz, a także z programów ministerialnych. Dysponujemy też jedną z najnowocześniejszych hal w kraju - Areną Gliwice. Stąd pomysł, aby rozwijać młodych ludzi u siebie, w sformalizowanej strukturze. Mamy nadzieję, że dzięki naszej pracy z młodzieżą gliwicka koszykówka będzie jeszcze mocniejsza - podsumował Prezes GTK SA, Jarosław Zięba.