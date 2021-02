Mike Taylor: Młodzi zagrali odpowiedzialnie

Mike Taylor (trener kadry Polski): To okienko przyniosło dużo zabawy i radości. W składzie mieliśmy zarówno weteranów, jak i młodych graczy. Jestem niesamowicie dumny z tego, jak zagrał Jeremy Sochan, jak zaprezentował się Igor Milicić, a także Jakub Garbacz i Aleksander Dziewa. Nasi zawodnicy bardzo dobrze rywalizowali w obu meczach. Uwielbiałem jednak dzisiaj to, że młodzi zagrali odpowiedzialnie. Popełnialiśmy błędy, ale młodzi gracze rozwiną się po tym meczu. Przed polską koszykówką jest świetlana przyszłość. Dziękuję doświadczonym graczom, że wzięli tych zawodników pod swoje skrzydła. Szacunek należy się też ekipie Rumunii za to jak grali nie tylko dzisiaj, ale także przeciwko Izraelowi. Kilka razy odskakiwaliśmy, ale później zdarzały się błędy. Trzeba jednak Rumunii oddać to, że była konsekwentna - trafiała i ciągle walczyła. Zakończyliśmy okienko w świetny sposób.

Jeremy Sochan (zawodnik kadry Polski): Przede wszystkim dziękuję trenerowi za tą szansę. Naprawdę nie mam słów, jestem zszokowany! W trakcie meczu mieliśmy wzloty i upadki, ale ostatecznie wygraliśmy. Myślę, że rozegrałem całkiem niezły mecz, reszta graczy również. To był świetny dzień.

Tudor Costescu (trener kadry Rumunii): Dziękuję gospodarzom za zorganizowanie tej bańki, to było miłe przeżycie we wszystkich obszarach. Dla nas każdy mecz jest bardzo ważny, niezależnie od tego, jakie miejsce w grupie zajmujemy. Gratuluję moim graczom, którzy zagrali twardo i poprawili swoją grę. Fakt, że ich główny strzelec (A.J. Slaughter - przyp. red.) nie zdobył punktów jest dla nas sporym osiągnięciem. To był jeden z nasz celów. Nasza skuteczność za dwa punkty nie była jednak wystarczająca. Jestem zadowolony z tego meczu, oprócz samego wyniku końcowego.

Rares Uta (zawodnik kadry Rumunii): To był trudny mecz, przede wszystkim fizycznie. Polska to silny zespół w każdym aspekcie gry. To drużyna, która jest razem od dłuższego czasu, ma tego samego trenera od wielu lat oraz zawodników wysokiej jakości. Jestem jednak dumny z mojej drużyny, bo pokazaliśmy dużo walki i charakteru. Szkoda, że nie wygraliśmy, bo uważam, że mieliśmy na to szansę. Myślę, że to duży krok w przód.