Jeremy Sochan: Dziękuję trenerowi za szansę

- Przede wszystkim dziękuję trenerowi za tą szansę. Naprawdę nie mam słów, jestem zszokowany! W trakcie meczu mieliśmy wzloty i upadki, ale ostatecznie wygraliśmy. Myślę, że rozegrałem całkiem niezły mecz, reszta graczy również. To był świetny dzień - mówił Jeremy Sochan zaraz po spotkaniu.

To prawdopodobnie najmłodszy debiutant w reprezentacji Polski w historii. Sochan 18 lat skończy dopiero 20 maja, ale w trakcie spotkania nie odstawał od starszych kolegów.

- Nie spodziewałem się tak dobrego debiutu, ale w każdym meczu próbuję dać z siebie wszystko. To przychodzi mi w naturalny sposób, tak właśnie gram. Myślę, że zagrałem dobrze, a tego akurat się po sobie spodziewałem - tłumaczył skrzydłowy.

Sporą niespodzianką był fakt, że trener Mike Taylor postanowił wystawić tego zawodnika w wyjściowym składzie. Ten odpłacił się jednak efektownymi akcjami i sporą wszechstronnością.

- Dziękuję trenerowi za szansę. Oczywiście, było trochę nerwów przed meczem, ale jak tylko pojawiłem się na parkiecie, to one zniknęły. Chciałem zrobić wszystko co najlepsze dla drużyny. Teraz jestem dość pewny siebie, ogólnie taki jestem. Ufam procesowi swojego rozwoju i wierzę, że w przyszłości wydarzą się dobre rzeczy - podkreśla Jeremy Sochan.