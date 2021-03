Adam Wall

Pierwsze mecze play-off 1LK prawie dla gospodarzy

Na pożegnanie z Halą OSiR KKS Olsztyn pokonał AZS Uniwersytet Warszawski. Miejscowe, które mają olbrzymie problemy z przeprowadzaniem treningów z uwagi na brak obiektu, prowadziły od początku spotkania. W połowie trzeciej kwarty wypracowały najwyższą 16-punktową przewagę, ale ambitnie walczące Akademiczki na pięć minut przed końcem zbliżyły się na sześć punktów.

Podopieczne Tomasza Sztąberskiego nie pozwoliły jednak rywalkom na więcej, ponownie powiększając swoją przewagę. Tych strat przyjezdne już nie odrobiły. Olsztyniankom przydało się doświadczenie Alicji Wawrzyniak, która w 30 minut rzuciła 23 punkty, miał 10 zbiórek. Popełnila także 7 strat. Piąte double-double w sezonie zanotowała wybrana do najlepszej piątki grupy A Joanna Chełchowska (17 pkt, 10 zbiórek i 6 asyst). Najlepszą punktującą przyjezdnych została Weronika Preihs - 17 punktów.

Pewne zwycięstwo zanotował Top Market MKS Pruszków, który pokonał aż 105:31 będący myślami przy rywalizacji w kategorii do lat 19 MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski. Podopieczne Jacka Rybczyńskiego już do przerwy prowadziły 61:10, dominując w każdym aspekcie koszykarskiego rzemiosła. Jednego przechwytu zabrakło do triple-double Olivii Szumełdzie-Krzyckiej (25 pkt, 11 asyst i 9 przechwytów). Double-double Marzeny Marciniak (16 pkt i 12 zbiórek). MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski popełnił aż 31 strat. Na boisku nie pojawiła się Paulina Kuras.

Najlepszy zespół grupy B AZS Politechnika Korona Kraków pewnie zwyciężył Lidera Swarzędz. Akademiczki przewagę wypracowały w wygranej 29:17 pierwszej kwarcie, po czym utrzymując korzystny dla siebie wynik, spokojnie oczekiwały na końcową syrenę. 27 punktów, 9 zbiórek Natalii Popiół. Dużą wszechstronnością wykazała się Małgorzata Zuchora (9 pkt, 5 zbiórek, 6 asyst i 5 przechwytów).

Bez większych problemów swój mecz z AZS Umed Widzew Łódź wygrał też MUKS Poznań. Na uwagę zasługuje 14 punktów, 9 zbiórek, 7 asyst oraz 5 przechwytów Aleksandry Zięmborskiej. Blisko połowę punktów dla łodzianek uzyskała Anna Kudelska (26 z 60).

Wyniki 1. spotkań I rundy play-off 1LK

W pierwotnie wyznaczonym terminie nie rozegrane zostały następujące mecze

Grupa A

SKK Polonia Warszawa - SMS PZKosz Łomianki (zaplanowany na 27-02)

SMS PZKosz Łomianki - SKK Polonia Warszawa (zaplanowany na 02-03)

Grupy B

Grot Lauer Pabianice – Enea AZS AJP II Gorzów Wielkopolski (zaplanowany na 27-02)

Pary I rundy play-off 1 Ligi Kobiet (27.02, 03.03 i ew. 10.03)

(do dwóch wygranych)

SKK Polonia Warszawa (A1) - SMS PZKosz Łomianki (A8)

Top Market MKS Pruszków (A2) - MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski (A7)

KKS Olsztyn (A3) - AZS Uniwersytet Warszawski (A6)

Mon-Pol Płock (A4) - AZS Uniwersytet Gdański (A5)

AZS Politechnika Korona Kraków (B1) - Lider Swarzędz (B8)

MUKS Poznań (B2) - AZS Umed Widzew Łódź (B7)

Grot Lauer Pabianice (B3) - Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. (B6)

Pompax Tęcza Leszno (B4) - Dijo Maximus GOKiS Kąty Wrocławskie (B5)

Zwycięzcy uzyskują prawo gry w II rundzie (ćwierćfinał), pokonani zajmują miejsca 9-16

II runda – ćwierćfinał - do dwóch zwycięstw (1-1-1)

Terminy 13.03, 20.03 i ew. 24.03

para 1: A1/A8 - B4/B5

para 2: B1/B8 - A4/A5

para 3: A2/A7 - B3/B6

para 4: B2/B7 - A3/A6

Zwycięzcy uzyskują prawo gry w III rundzie (półfinał), pokonani zajmują miejsca 5-8 w kolejności ustalonej wg zasad podanych poniżej.

III runda – półfinał - do dwóch zwycięstw (1-1-1)

Terminy 27.03, 31.03 i ew. 07-04

zwycięzca pary 1 - zwycięzca pary 4

zwycięzca pary 2 - zwycięzca pary 3

Zwycięzcy uzyskują prawo gry w IV rundzie - finał, pokonani uzyskują prawo gry w IV rundzie - o trzecie miejsce

IV runda – o trzecie miejsce - mecz i rewanż (1-1)

grają pokonani w półfinałach

Terminy 10.04 i 17.04

IV runda – finał - do dwóch zwycięstw (1-1-1)

grają zwycięzcy półfinałów

Terminy 10.04, 17.04 i ew. 21.04

Zwycięzca uzyskuje prawo gry w Energa Basket Lidze Kobiet