AW

GTK Gliwice mistrzem Polski U19 Mężczyzn

Spotkanie finałowe zaczęło się lepiej dla gospodarzy. GTK skutecznie zacieśniało strefę podkoszową, a w ataku bazowało na indywidualnych akcjach. Kiedy z dystansu trafił Aleksander Wiśniewski, a dwie skuteczne akcje pod koszem przeprowadził Mikołaj Adamczak gliwiczanie prowadzili już 9:2. Podrażniony Śląsk rzucił się do odrabiania strat i po "trójce" Kacpra Gordona oraz dwóch celnych rzutach wolnych Kacpra Marchewki doprowadził do wyrównania. Po chwili za sprawą Kamila Białachowskiego wyszedł nawet na prowadzenie, ale Dawid Pachowicz do spółki z Wiśniewskim doprowadzili do ponownej przewagi miejscowych (16:13). Kiedy raz jeszcze skuteczną akcję jeden na jeden przeprowadził Adamczak GTK po pierwszych 10 minutach prowadziło 20:17.

Od początku drugiej odsłony zespół Andrzeja Bartosza kontrolował sytuację na parkiecie. Po skutecznym wejściu pod kosz Wiśniewskiego było już 24:17. Śląsk zbliżył się na chwilę po dwóch skutecznych akcjach Wojciecha Siembigi, ale gliwiczanie mieli odpowiedź w postaci dobrej dyspozycji Adamczaka i Bartosza Chodukiewicza (30:23). Kiedy ten ostatni przymierzył z dystansu było już 33:25. Trener Jacek Krzykała poprosił o przerwę na żądanie, a po niej po skutecznym wejściu Mikołaja Stycznia i "trójce" Macieja Garwola było już tylko 35:32. Ostatnie słowo w tej kwarcie należało do Adamczaka i gliwiczanie mieli po 20 min. gry przewagę pięciu punktów 37:32.

Po wznowieniu gry Śląsk cały czas był blisko rywala, ale gliwiczanie utrzymywali prowadzenie. Po trafieniu zza łuku Garwola było tylko 40:37, ale odpowiedź GTK była piorunująca. Najpierw punkty zdobył Norbert Maciejak, kolejną akcję wykończył Adamczak, a z rogu boiska trafił Dawid Pachowicz (47:37). Wrocławianie próbowali odrabiać straty za sprawą Gordona i Stycznia, ale wyniku "pilnował" Wiśniewski (52:42). Jednak jeszcze przed końcem trzeciej części gry akcję pod koszem wykończył Białachowski, a chwilę później w jego ślady poszedł Marchewka (52:46) i to zwiastowało spore emocje w ostatniej kwarcie.

Kiedy Śląsk po udanych zagraniach Siembigi, Gordona i Stycznia doprowadził do wyniku 54:52 emocje zaczęły sięgać zenitu. Faulowany przy próbie penetracji Wiśniewski wykorzystał jednak oba rzuty wolne, a po dwóch zbiórkach w ataku akcję skończył także Adamczak. Wrocławianie wyraźnie osłabieni wczorajszą batalią w półfinale z Asseco Arką Gdynia grali już niedokładnie i choć po skutecznej akcji pod koszem Antona Azimki raz jeszcze zbliżyli się na różnicę czterech punktów (60:56), to na więcej już ich nie było stać. Zwycięstwo przypieczętował Wiśniewski, trafiając dwa rzuty wolne.

Starcie o trzecie miejsce rozpoczęło się od przewagi WKK Wrocław. Drużyna z Dolnego Śląska objęła prowadzenie 12:7, ale stopniowo zaczęła popełniać coraz więcej strat, przegrywała też walkę pod tablicami. Gdynianie, których grą kierowali Michał i Piotr Lis, wyraźną przewagę osiągnęli po zmianie stron.

Drugą połowę Asseco Arka U19 wygrała 46:22, a całe spotkanie 87:58. Ośmiu graczy gdynian rzuciło przynajmniej sześć punktów. Po 15 uzyskali Michał Lis i Olaf Perzanowski. Wchodzący z ławki Michał Lis, podobnie jak Piotr Lis zanotowali dodatkowo 8 asyst. Najlepszym punktującym pokonanych Łukasz Woźniakiewicz - 18 punktów.

MVP turnieju finałowego

Aleksander Wiśniewski (GTK Gliwice)

Pierwsza piątka turnieju finałowego

Olaf Perzanowski (Asseco Arka U19 Gdynia)

Maksymilian Wilczek (WKK Wrocław)

Mikołaj Adamczak (GTK Gliwice)

Kacper Gordon (Exact Systems Śląsk Wrocław)

Kacper Marchewka (Exact Systems Śląsk Wrocław)

Finał

Mecz o 3. miejsce