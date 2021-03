AW

Komunikat Zarządu PZKosz

Polski Związek Koszykówki informuje, że w związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzoną Rozporządzeniem zmieniającym z dnia 25 marca 2021 roku, od dnia 27 marca 2021 roku przesłanką uprawniającą do prowadzenia działalności związanej ze sportem , rozrywkowej i rekreacyjnej polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych nie jest już, tak jak do tej pory, udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy .

W okresie od dnia 27 marca 2021 roku do dnia 09 kwietnia 2021 roku powyższą działalność można prowadzić – bez udziału publiczności - jedynie po spełnieniu następujących warunków:

1. uprawiania sportu w ramach ligi zawodowej (dotyczy klubów PLK) lub

2. organizowania zajęć sportowych dla osób posiadających status członka kadry narodowej lub status członka reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpijskiej, lub

3. organizowania współzawodnictwa lub zajęć sportowych dla uczestników sportu zawodowego, rozumianego jako uprawianie sportu w celu uzyskania wynagrodzenia,

4. organizowania współzawodnictwa sportowego lub zajęć sportowych dla zawodników

pobierających stypendium sportowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie czyli zarówno stypendium finansowanego ze środków publicznych, jak i okresowego stypendium sportowego udzielanego i finansowanego przez kluby sportowe.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 9 ust. 17 obowiązującego Rozporządzenia RM z dnia 19 marca 2021 roku podmiotem uprawnionym do wydania zaświadczenia potwierdzającego okoliczności pobierania wynagrodzenia lub stypendium jest podmiot wypłacający takie wynagrodzenie lub stypendium, w tym klub sportowy, które je przyznał i dokonuje lub będzie dokonywał jego wypłaty, albo polski związek sportowy. Posiadanie takiego zaświadczenia uprawnia zawodnika (zawodników) do udziału w zajęciach sportowych a klub do organizowania takich zajęć.

W świetle brzmienia znowelizowanych przepisów Polski Związek Koszykówki informuje, że ewentualne zaświadczenia o spełnieniu warunków dla prowadzenia zajęć sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym będą wydawane przez PZKosz wyłącznie w przypadku otrzymania pisemnego oświadczenia klubu, potwierdzającego fakt przyznania zawodnikom wynagrodzenia lub stypendium.

PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU