Nabór do szkolenia trenerskiego FECC zakończony!

Informujemy, że nabór do programu “The FIBA Europe Coaching Certificate” został oficjalnie zakończony. Serdecznie dziękujemy za wszystkie przesłane zgłoszenia!

Jest nam niezmiernie miło zakomunikować, że w tej edycji projektu, wyjątkowo zostały wybrane dwie osoby, które zakwalifikowały się do programu FECC realizowanego przez FIBA.

Są to Hanna Steciuk oraz Wojciech Boblewski. Serdecznie gratulujemy!

Hanna Steciuk jest związana z koszykówką od 9. roku życia. Jest absolwentką SMS PZKosz Łomianki, a na swoim koncie ma medale Mistrzostw Polski. Od ponad 7 lat pracuje z żeńskimi zespołami młodzieżowymi, a od 10 uczy się kunsztu trenerskiego pod okiem swojego taty – wieloletniego i doświadczonego trenera Roberta Steciuka. Obecnie jest trenerką pracującą przy żeńskich drużynach młodzieżowych w klubie MKS Kusy Szczecin, Szkole Podstawowej nr 56 w Szczecinie oraz przy programach szkoleniowych PZKosz: SMOK i KOSSM. Od dwóch sezonów jest również sędzią PZKosz.

W ciągu ostatnich latach uczestniczyła jako trenerka w:

– cyklu campów koszykarskich MKS Kusy Winter/Summer Camp 2010-2021,

– stażu przy Kadrze Narodowej U16K, Szczyrk 2016,

– campie koszykarskim Forma Sport w Belgii, Bruksela 2016,

– cyklu campów koszykarskich Basket Camp w Wałczu 2017-2019,

– campach koszykarskich we Włoszech, Cesenatico, Savigliano, Borgomanero - Always Basketball Camp, 2019,

– szkoleniu 13th Fiba European Women's Basketball Summit Słowenia, Postojna 2019,

– campie koszykarskim Basket News Camp Karpinie, Litwa 2020.



Wojciech Boblewski to Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, który przez pierwsze 7 lat swojej kariery związany był z klubem Anwil Włocławek. To właśnie tam stawiał swoje pierwsze kroki trenerskie. Od początku drogi zawodowej trenera, stale rozwija swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych szkoleniach i szkołach trenerskich, m.in. w klubie ,,Real Betis Sevilla'' (Hiszpania). Ukończył także jedną z edycji Szkoły Trenerów (III edycja) Polskiego Związku Koszykówki, a w tym roku bierze udział już w V edycji tego prestiżowego przedsięwzięcia. Dzięki międzynarodowemu wyszkoleniu i poznaniu młodzieży uznaje, że w dzisiejszym sporcie bardzo ważna jest także psychologia. Cyklicznie bierze udział

w prestiżowych szkoleniach „Spiral coaching" i stawia przed sobą nowe wyzwania szkoleniowe

i trenerskie. Do jego osiągnięć należą m.in. Mistrz Polski młodzików z zespołem TKM Włocławek, asystent młodzieżowej Reprezentacji Polski U16 walczącej w Mistrzostwach Europy tej kategorii, obecnie trener w młodzieżowym klubie Pogoń Basket Szczecin.

Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że w przyszłości będą realizowane inne, równie wartościowe szkolenia, o których będą Państwo informowani na bieżąco. Zależy nam na wspieraniu Państwa nieustannego rozwoju w zakresie kompetencji trenerskich. Wierzymy, że zachęci to Państwa do kolejnych aplikacji.

