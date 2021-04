Adam Wall

Koszykarskie miksty wkraczają na boiska!

Międzynarodowa Federacja Koszykówki (FIBA) poinformowała dziś o nowym projekcie w ramach prężnie rozwijających się rozgrywek 3x3. Do rozgrywek kobiet i mężczyzn mają dołączyć miksty.

- Obserwujemy dynamiczny rozwój koszykówki 3x3, nasz projekt sprzed kilku lat to dziś dyscyplina olimpijska, a jej popularność ciągle rośnie w wielu krajach. Koszykówka 3x3 nie rozwija się symetrycznie, za sukcesami ekip męskich pozostają w tyle ekipy kobiece i na odwrót. Naszą odpowiedzią na tę dysproporcję jest utworzenie konkurencji mieszanej. Mamy nadzieję, że będzie to kolejny impuls do rozwoju koszykówki 3x3. Zrobiliśmy już pierwszy krok, umieszczając na stronie kombinowany ranking, łączny dla kobiet i mężczyzn – powiedziała Roberta Beniger z Międzynarodowej Federacji Koszykówki.

- To będzie niezwykle ekscytujące zagrać przeciw najlepszym koszykarzom 3x3, mówi Laetitia Guapo – aktualna numer 1 światowego rankingu kobiet. Ona akurat może liczyć na świetnych partnerów, choć Kevin Corre, najlepszy z nich, jest dopiero 61. w rankingu światowym. Nieco sceptycznie patrzy na ten pomysł Dusan Bulut – świetny Serb jest przekonany, że to właśnie mężczyźni będą determinować wynik miksta. Nieco innego zdania jest natomiast Nauris Miezis. Łotysz uważa, że koszykówka 3x3 jest tak szybka i wszechstronna, że dynamika mężczyzn i świetny rzut z dystansu kobiet może być ciekawą kombinacją.

Na razie niewiele wiadomo, jakie będą obowiązywać zasady. Wiadomo, że skład zespołu będą tworzyć dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Pierwsze turnieje miksta mają być na razie imprezami towarzyszącymi przy turniejach Quest w poszczególnych krajach. FIBA prowadzi też konsultacje z MKOl o rozegraniu turnieju miksta jako pokazowego podczas najbliższych Igrzysk Olimpijskich.

PZKosz patrzy na te plany z zainteresowaniem. Obecnie nasz kraj zajmuje 13 miejsce w rankingu męskim i 11 w rankingu kobiet.