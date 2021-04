Balcerowski “Wschodzącą Gwiazdą” Europucharu

Urodzony w 2000 roku podkoszowy w tym sezonie Europucharu wystąpił w 15 spotkaniach - zdobywał w nich średnio 6,5 punktu i 3,7 zbiórki. W Herbalife Gran Canaria bardzo dobrze współpracuje z innym reprezentantem Polski - A.J. Slaughterem. W lidze hiszpańskiej Balcerowski również radzi sobie coraz lepiej, zdobywając średnio 5 punktów i 2,4 zbiórki na mecz.

Podkoszowy od dłuższego czasu jest powoływany przez trenera Mike’a Taylora do składu reprezentacji Polski - występował już na mistrzostwach świata w Chinach, a także m. in. podczas ostatnich meczów kwalifikacyjnych do EuroBasketu.

Balcerowski jest drugim Polakiem - po Mateuszu Ponitce - który otrzymał nagrodę “Wschodzącej Gwiazdy” Europucharu. Ponitka sięgnął po to wyróżnienie w 2016 roku jako zawodnik zespołu z Zielonej Góry.

W przeszłości w tej kategorii triumfowali: Victor Claver, Milan Macvan, Donatas Motiejunas, Jonas Valanciunas, Bojan Dubljević, Kristaps Porzingis, Rolands Smits, Dżanan Musa oraz Martynas Echodas.