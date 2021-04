Adam Wall

Kolejna edycja Szkoły Trenerów KPZKosz!

Startuje nabór osób chcących uczestniczyć w kolejnej edycji Szkoły Trenerów Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki. Absolwenci kursu mogą otrzymać licencję: B, C oraz licencję D. Przypominamy, że decyzją zarządu KPZKosz osoby związane z regionalną koszykówką oraz absolwenci poprzednich edycji mogą liczyć na preferencyjne warunki.

Szkoła Trenerów KPZKosz działa na podstawie licencji udzielonej przez Polski Związek Koszykówki oraz we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzięki temu zajęcia umożliwiają zainteresowanym nie tylko poszerzenie swoich koszykarskich kompetencji, ale również zdobycie warsztatu potrzebnego do trenowania koszykówki oraz zdobycie kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia drużyn w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Koszykówki oraz Wojewódzkie Związki Koszykówki. Zajęcia odbywają w komfortowych warunkach na terenie obiektów sportowych jedynej w regionie uczelni badawczej.

Najbliższa, zimowa edycja kursu trenerskiego KPZKosz wystartuje już 14 maja. W ramach kursu możliwe są licencje kategorii: B (120h zajęć), C (90h zajęć) oraz D (30h zajęć).

Harmonogram zjazdów przedstawia się następująco:

1. zjazd 14-16 maja 2021 (licencje B, C i D)

2. zjazd 28-30 maja 2021 (licencje B i C)

3. zjazd 11-13 czerwca 2021 (licencja B i C)

4. zjazd 25-27 czerwca 2021 (licencja B)

Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki, jako organizator szkoleń, chce jeszcze bardziej ułatwić zdobycie koszykarskich kwalifikacji osobom związanym z klubami zrzeszonymi w związku oraz młodym miłośnikom koszykówki z obszaru Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na korzystniejsze warunki mogą także liczyć trenerzy, którzy brali udział w poprzednich edycjach Kursu Trenerskiego KPZKosz. Koszt udziału w poszczególnych kategoriach kursu prezentuje się następująco.

Kategoria D:

Opłata wpisowa 150 zł + koszt kursu 500 zł = Łącznie 650 zł