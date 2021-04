Reprezentacja Polski poznała rywali na EuroBaskecie

Reprezentacja Polski zagra w grupie D EuroBasketu 2022, który odbędzie się od 1 do 18 września 2022 roku.

Tak jak podczas poprzednich edycji mistrzostw Europy, EuroBasket 2022 rozegrany zostanie w czterech krajach. Gospodarzami tym razem będą: Czechy, Gruzja, Niemcy i Włochy. Już wcześniej wiedzieliśmy, że reprezentacja Polski zagra w grupie z Czechami. Nasi południowi sąsiedzi wybrali Biało-Czerwonych jako swój “kraj partnerski”. To oznacza, że mecze fazy grupowej odbędą się w Pradze, natomiast w przypadku awansu Biało-Czerwoni zagrają później w Berlinie.

W wyniku czwartkowego losowania kadra trenera Mike’a Taylora poznała kolejnych rywali w fazie grupowej. Polacy w grupie D zagrają z: Czechami, Serbią, Finlandią, Izraelem i Holandią.

- Gdy oglądałem losowanie EuroBasketu 2022, to zrozumiałem jak wielki może być to turniej. Myślę, że każda grupa jest trudna - przez to cała impreza będzie wyjątkowa. Już wcześniej wiedzieliśmy, że zagramy w Pradze, a teraz poznaliśmy skład całej grupy. Znamy wszystkie drużyny bardzo dobrze, graliśmy przeciwko nim. Już nie możemy doczekać się początku rywalizacji. Nasze przygotowania ruszają właściwie w tym momencie. Na EuroBaskecie czekają na nas duże wyzwania, ale jestem przekonany, że sprostamy im tak jak zawsze - powiedział Mike Taylor, trener reprezentacji Polski.



GRUPA A (Tbilisi)

Gruzja, Turcja, Hiszpania, Rosja, Belgia, Bułgaria

GRUPA B (Kolonia)

Niemcy, Litwa, Francja, Słowenia, Węgry, Bośnia i Hercegowina

GRUPA C (Mediolan)

Włochy, Estonia, Grecja, Chorwacja, Ukraina, Wielka Brytania

GRUPA D (Praga)

Czechy, POLSKA, Serbia, Finlandia, Izrael, Holandia