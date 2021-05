Adam Wall

AZS AGH i Rycerze uzupełniają grono półfinalistów

Najlepsze zespołu poszczególnych grup zagrają w półfinałach 2 Ligi Mężczyzn. W sobotę do tego etapu rozgrywek awansowały AZS AGH Kraków oraz Rycerze Rydzyna.

Niepokonany w rundzie zasadniczej, a później także w dwóch pierwszych rundach fazy play-off AZS AGH rozegrał ciekawą rywalizację z Turem Bielsk Podlaski. Pierwszy mecz ćwierćfinałowy krakowianie wygrali wyraźnie, ale na wyjeździe nie potrafili zatrzymać dobrze dysponowanych rzutowo rywali. Tur rzucił aż 114 punktów, dzięki czemu wrócił na decydujące spotkanie do Krakowa.

Zdeterminowani gospodarze byli bardzo aktywni zwłaszcza w pierwszej kwarcie. Od wyniku 7:6 kolejny fragment spotkania wygrali 21:7, syskując kilkupunktową przewagę. Ciężar zdobywania punktów wzięli na swoje barki Bartosz Wróbel i Konrad Mamcarczyk, a umiejętnie grą miejscowych kierował Patryk Wydra.

Gospodarze przewagę utrzymali do przerwy, ale po zmianie stron mieli coraz większe problemy. Pod koniec trzeciej kwarty Tur zbliżył się na odległość jednego trafienia z gry, ale dzięki punktom Mikołaja Smarzy Akademicy ponownie powiększyli przewagę. Drużyna z Podlasia walczyła jednak do końca, czego efektem była zaledwie trzypunktowa strata na 70 sekund przed końcem. Końcówka należała jednak do gospodarzy.

Z double-double mecz zakończyli: Mikołaj Smarzy (18 pkt i 13 zbiórek) z AZS AGH oraz Łukasz Kuczyński (17 pkt i 10 zbiórek). Krakowianie trafili więcej rzutów za trzy punkty niż rywale, byli też skuteczniejsi z linii rzutów wolnych.

Słaby początek drugiej kwarty w wykonaniu BS Polonii Bytom miał duży wpływ na przebieg meczu w Rydzynie. Gospodarze od wyniku 20:17 kolejny fragment zawodów wygrali 17:6. Momentami przewaga miejscowych wynosiła już 19 punktów, a na początku trzeciej odsłony 18. BS Polonia rzutami z dystansu a później konsekwentnym posyłaniem piłki w kierunku Marcina Salamonika oraz Emila Podkowińskiego zmniejszyła stratę.

W końcowych fragmentach w zdobywanie punktów włączyli się bracia Bręk. Przy wyniku 76:72 na minutę przed końcem goście po z biórce na bronionej tablicy popełnili stratę, którą skrzętnie wykorzystali Rycerze. Kamil Chanas przechwycił piłkę, a następnie kila chwil później uruchomił podaniem Mateusza Bręka, który zakończył akcję wsadem. Szybkie rzuty z dystansu rywali nie zdołały już odmienić losów rywalizacji.

Najlepszym punktującym gospodarzy Kamil Chanas - 25 punktów, 4 zbiórki, 1 asysta i 3 przechwyty. Efektowne double-double Szymona Milczyńskiego (16 pkt i 20 zbiórek). 23 punkty Emila Podkowińskiego. Marcin Salamonik zakończył mecz z 9 punktami, 8 zbiórkami i 7 asystami.

Wyniki trzecich spotkań 1/4 finału 2 Ligi Mężczyzn

Stan rywalizacji - 2:1 dla AZS AGH Kraków.

Stan rywalizacji - 2:1 dla Rycerzy Rydzyna.

Zwycięzcy uzyskują prawo gry w IV rundzie (półfinał)

IV runda – półfinał - do dwóch zwycięstw (1-1-1)

Terminy: 08-05, 15-05 i ew. 19-05-2021



AZS AGH Kraków - MKKS Żak Koszalin

UNB AZS UMCS Start Lublin - Rycerze Rydzyna

Zwycięzcy uzyskują prawo gry w V rundzie (finał) i prawo gry w Suzuki 1 Lidze Mężczyzn, pokonani uzyskują prawo gry w V rundzie (o trzecie miejsce).

V runda – finał - mecz i rewanż

22.05 i 29.05.2021



grają zwycięzcy półfinałów

V runda – o trzecie miejsce - do dwóch zwycięstw (1-1-1)

22.05, 26.05 i ew. 29.05.2021



grają pokonani w półfinałach



Zwycięzca uzyska prawo gry w Suzuki 1 Lidze Mężczyzn.