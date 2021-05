Szeroki skład kadry na turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich

Trener reprezentacji Polski, Mike Taylor, wybrał szeroki skład kadry na turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Spotkania odbędą się od 29 czerwca do 4 lipca 2021 roku w Kownie.

- Igrzyska Olimpijskie są marzeniem dla sportowców we wszystkich dyscyplinach. Naszym celem jest zagranie na tym turnieju po raz pierwszy od 1980 roku. Walka o to jest możliwa dzięki świetnemu wynikowi podczas ostatnich mistrzostw świata. Wiemy, że to ogromne wyzwanie. Pogoń za naszym marzeniem rozpoczniemy w Kownie, z nadzieją, że zagramy w Tokio. Jak zawsze, w szerokim składzie jest wielu kluczowych, doświadczonych zawodników, a także kilku młodszych graczy z wielkim potencjałem. Już nie mogę doczekać się rozpoczęcia przygotowań i powrotu na parkiet tego lata - powiedział trener Mike Taylor.

Treningi przed turniejem w Kownie rozpoczną się 4 czerwca w Polsce. Zespół trenera Mike’a Taylora w ramach przygotowań rozegra pięć meczów towarzyskich z drużynami z różnych kontynentów.

- Planując przygotowania do turnieju w Kownie szukaliśmy “złotego środka” dla wszystkich graczy - zarówno tych, którzy skończyli sezon wcześnie, jak i tych, którzy grają w swoich ligach długo. Chcemy mieć wystarczająco dużo czasu na treningi i mecze sparingowe, a także ograniczyć podróże, zwłaszcza w dobie pandemii. Naszym planem były więc przygotowania w Polsce i jestem bardzo zadowolony, że udało się to zrobić. W trakcie okresu przygotowawczego rozpoczynającego się 4 czerwca rozegramy pięć sparingów. Mamy nadzieję, że niedługo będziemy mogli ogłosić szczegółowy plan - podkreśla Marek Popiołek, manager reprezentacji Polski.

Polacy swój turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich zagrają w Kownie (Litwa), a w grupie B ich rywalami będą reprezentacje Słowenii oraz Angoli. Dwie najlepsze drużyny grupy zagrają następnie w półfinale z Litwą, Koreą lub Wenezuelą. Tylko zwycięzca całego turnieju zagra w Tokio. Mecze będą rozgrywane od 29 czerwca do 4 lipca.

W przypadku awansu na Igrzyska Olimpijskie Biało-Czerwoni zagrają w grupie C z Argentyną, Japonią i Hiszpanią. Koszykarski turniej w Tokio zostanie rozegrany od 25 lipca do 7 sierpnia 2021 r.

Szeroki skład reprezentacji Polski

Rozgrywający

Łukasz Kolenda, Trefl Sopot

Łukasz Koszarek, Enea Zastal BC Zielona Góra

Andy Mazurczak, MKS Dąbrowa Górnicza

A.J. Slaughter, Herbalife Gran Canaria (Hiszpania)

Rzucający

Jakub Garbacz, Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp.

Karol Gruszecki, Trefl Sopot

Michał Michalak, Syntainics MBC Weissenfels (Niemcy)

Marcel Ponitka, Parma Basket Perm (Rosja)

Mateusz Ponitka, Zenit St. Petersburg (Rosja)

Niscy skrzydłowi

Jakub Karolak, Legia Warszawa

Igor Milicić, Ratiopharm Ulm (Niemcy)

Michał Sokołowski, De Longhi Treviso Basket (Włochy)

Adam Waczyński, Unicaja Malaga (Hiszpania)

Mathieu Wojciechowski, ESSM Le Portel (Francja)

Jarosław Zyskowski, RETAbet Bilbao Basket (Hiszpania)

Silni skrzydłowi

Aaron Cel, Polski Cukier Toruń

Aleksander Dziewa, WKS Śląsk Wrocław

Tomasz Gielo, MoraBanc Andora (Hiszpania)

Jeremy Sochan, Ratiopharm Ulm (Niemcy)

Środkowi

Aleksander Balcerowski, Herbalife Gran Canaria (Hiszpania)

Adrian Bogucki, Enea Astoria Bydgoszcz

Adam Hrycaniuk, Asseco Arka Gdynia

Damian Kulig, Polski Cukier Toruń

Dominik Olejniczak, Trefl Sopot



Sztab szkoleniowy:

Mike Taylor - trener główny

Arkadiusz Miłoszewski - trener asystent

Marcin Woźniak - trener asystent

Artur Gronek - trener asystent

Marek Popiołek - manager reprezentacji

Dominik Narojczyk - trener przygotowania fizycznego

Jakub Majewski - fizjoterapeuta

Marcin Błoński - lekarz reprezentacji

Maciej Krupiński - kierownik reprezentacji

Paweł Łakomski - oficer prasowy