Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. mistrzem Polski!

Początek spotkania należał do ostrowian, którzy dzięki trafieniom Denzela Anderssona oraz Treya Kella prowadzili 10:3. Po późniejszej kolejnej trójce Jakuba Garbacza różnica wzrosła aż do 11 punktów! Pojedyncze zagrania Geoffreya Groselle’a niewiele zmieniały, bo to Arged BMSlam Stal kontrolowała wydarzenia na parkiecie. Dzięki kolejnemu trafieniu z dystansu Garbacza po 10 minutach było aż 34:13. Drugą kwartę Enea Zastal rozpoczął od serii 10:0 - świetnie w tym fragmencie spisywali się Janis Berzins oraz Filip Put. Ekipa trenera Żana Tabaka tym samym wróciła do meczu, chociaż rywale ciągle potrafili utrzymywać przewagę. Trójki Garbacza i Florence’a ustawiły wynik spotkania po pierwszej połowie na 51:36.

W trzeciej kwarcie dość szybko przewaga znowu wzrosła do 20 punktów po trójce Anderssona. David Brembly oraz Rolands Freimanis starali się nawiązać jeszcze rywalizację, ale to drużyna trenera Igora Milicicia ciągle miała inicjatywę i zdecydowanie lepszą skuteczność. Ostatecznie po rzutach wolnych Chrisa Smitha po 30 minutach było 72:53. Ostatnia część meczu niewiele zmieniała, ponieważ to Arged BMSlam Stal nadal była zespołem przeważającym w wielu elementach. Koszarek i Groselle walczyli do samego końca - zbliżali swój zespół nawet do sześciu punktów! W kluczowych momentach nie pomylili się Kell oraz Smith. Ostatecznie ostrowianie zwyciężyli 92:85, wygrali serię 4-2 i zostali nowym mistrzem Polski!

Puchary oraz medale wręczali Justyna Kruszewska, Dyrektor Departamentu Marketingu Energa Grupa Orlen, Beata Klimek, Prezydent Miasta Ostrów Wlkp., Marek Dereziński, Członek Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej SA i Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki.