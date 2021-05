Bank Pekao S.A. sponsorem polskiej koszykówki!

- Bardzo cieszymy się, że możemy przywitać Bank Pekao S.A. w gronie sponsorów polskiej koszykówki. Pozyskanie tak dużego i ważnego partnera z wielkimi tradycjami jest dowodem na to, że nasza dyscyplina rozwija się, jest coraz bardziej popularna. Przyczyniają się do tego sukcesy kadr narodowych, a także powiększający się potencjał rozgrywek ligowych na każdym szczeblu. Zbliżające się ogromne sportowe emocje będziemy przeżywać wspólnie z Bankiem Pekao S.A, oficjalnym bankiem polskiej koszykówki - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki i Polskiej Ligi Koszykówki.



W ramach podpisanej umowy Bank Pekao S.A. w sezonie 2021/2022 będzie wspierał reprezentacje Polski kobiet i mężczyzn, kadry narodowe w koszykówce 3x3, Energa Basket Ligę, Energa Basket Ligę Kobiet, Suzuki 1 Ligę Mężczyzn, Suzuki Puchar Polski kobiet i mężczyzn oraz pozostałe rozgrywki organizowane przez Polski Związek Koszykówki i zabawę w Menedżera Energa Basket Ligi.



- Ogłoszone dziś partnerstwo ma dla nas szczególne znaczenie. Chcemy angażować się w sponsoring polskiego sportu, a koszykówka jest dyscypliną, która ma przed sobą ogromne perspektywy. Nasza reprezentacja osiąga coraz lepsze wyniki. W ostatnim czasie polscy koszykarze udowodnili w jak świetnej są formie, dlatego nie mam wątpliwości, że warto na nich postawić. Wierzę, że przed nami wiele wspólnych sukcesów i sportowych emocji. Cieszy mnie również fakt, że dzięki temu partnerstwu dotrzemy do młodych ludzi, czyli kluczowej grupy odbiorców, zgodnie z założeniami nowej strategii Banku Pekao - powiedział Leszek Skiba, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Marka Banku Pekao S.A. podczas rozgrywek będzie widoczna na bandach oraz na koszulkach sędziów boiskowych.

Bank Pekao od 28 lat jest partnerem turnieju tenisowego Pekao Szczecin Open, który wesprze również we wrześniu br. W ostatnich latach turniej został dwukrotnie uznany przez ATP za najlepszy challenger na świecie. Bank w 2018 r. sponsorował wyprawę Andrzeja Bargiela podczas K2 Ski Challenge. Pekao promował także piłkę nożną będąc Oficjalnym Bankiem i Sponsorem Narodowym UEFA EURO 2012. Poza wydarzeniem sportowym najwyższej rangi, dla banku był to również szereg inicjatyw, w których uczestniczył. Począwszy od udziału w finansowaniu największych, strategicznych inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury Polski na UEFA Euro 2012, przez przygotowane z okazji mistrzostw produkty, po organizację wydarzeń towarzyszących.

Bank Pekao S.A. jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, obsługuje ponad 5,7 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w kraju. Status banku uniwersalnego opiera na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Bank stawia na cyfrową transformację, rozwijają nowoczesne produkty i usługi. Od 1998 r. Bank Pekao S.A. jest notowany na GPW w Warszawie i uczestniczy w indeksach WIG 20, WIG, MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed.