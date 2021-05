KS

Kadra seniorek pod Giewontem – zgrupowanie rozpoczęte

Zgrupowanie pod Tatrami potrwa od 19 do 25 maja, a bierze w nim udział 17 zawodniczek. Wśród nich są m.in. Weronika Telenga i Klaudia Gertchen (CCC Polkowice), Karolina Poboży (Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin) czy też grające w lidze belgijskiej Roksana Schmidt (Liege Panthers) oraz Agnieszka Skobel (Kangoeroes Mechelen). Po zakończeniu zgrupowania, drużyna wyjedzie na Słowację by rozegrać pierwsze mecze kontrolne, gdzie rywalami będą kadry Słowacji oraz Słowenii. To jednak nie koniec, gdyż kolejne spotkania będą miały miejsce w Ljubljanie (rywal – Słowenia) oraz w Zagrzebiu (rywal – Chorwacja).

- W pierwszej kolejności muszę pokazać zawodniczkom nowe rozwiązania, które chcemy wykorzystać. Poprzez to zgrupowanie chcemy przygotować zespół na zbliżające się spotkania towarzyskie, gdzie na Słowację pojedzie 15 z nich. Podczas tych spotkań chcemy przyjrzeć się przede wszystkim młodym zawodniczkom, które będą mogły wzmocnić nasz zespół w następnych kwalifikacjach. Dzisiaj jesteśmy po treningu wprowadzającym, a od jutra skupimy się na wprowadzaniu nowych rozwiązań – mówi Maroš Kováčik.

Skład reprezentacji Polski:

- Liliana Banaszak/ENEA AZS Poznań

- Kamila Borkowska/VBW Arka Gdynia

- Magdalena Szymkiewicz / GTK Gdynia

- Emilia Kośla / Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin

- Klaudia Gertchen/CCC Polkowice

- Anna Jakubiuk/1KS Ślęza Wrocław

- Daria Marciniak/ENEA AZS Poznań

- Marta Marcinkowska/GTK Gdynia

- Klaudia Niedźwiedzka/Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin

- Aleksandra Zięmborska/MUKS Poznań

- Karolina Poboży/Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin

- Kamila Podgórna/VBW Arka Gdynia

- Amalia Rembiszewska/VBW Arka Gdynia

- Roksana Schmidt/Liege Panthers (Belgia)

- Zuzanna Sklepowicz/Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin

- Weronika Telenga/CCC Polkowice

- Agnieszka Skobel/Kangoeroes Basket Mechelen (Belgia)

Sztab szkoleniowy:

- Maroš Kováčik/trener reprezentacji

- Martin Pospíšil/asystent trenera

- Karol Kowalewski /trener asystent

- Ewelina Kobryn/general manager

- Maciej Krupiński/kierownik drużyny

- Bartosz Pasternak/trener przygotowania motorycznego

- Marcin Lubik/fizjoterapeuta

- Piotr Kołodziej/ fizjoterapeuta

- Jakub Skowron/oficer prasowy