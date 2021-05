Adam Wall

AZS AGH o wygraną bliżej awansu, Żak zwycięża w Lublinie

Finał pocieszenia w 2 Lidze Mężczyzn to rywalizacja drużyn o ostatnie miejsce dające prawo gry w Suzuki 1 Lidze Mężczyzn. Krakowianie, którzy w starciu z MKKS Żak przegrali pierwszy mecz w sezonie na własnym parkiecie, tym razem wykorzystali atut własnego boiska.

Istotnym momentem spotkania okazała się druga część trzeciej kwarty, w której Rycerze prowadzili 57:54, ale w kolejnych trzech minutach stracili 10 punktów z rzędu. Od tego momentu goście już nie prowadzili, w połowie ostatniej odsłony przegrywając różnicą 19 punktów.

Trener gospodarzy wykorzystał wszechstronność graczy pierwszej piątki, którzy dobrze uzupełniali się w trudnych momentach. Jedynie Paweł Zmarlak rzucił mniej niż 10 punktów, ale miał 7 zbiórek i 6 asyst. Gospodarze trafili o pięć trójek więcej niż rywale, popełnili też mniej strat i byli skuteczniejsi na linii rzutów wolnych. Mimo 8 asyst nie najlepiej dysponowany rzutowo był Dawid Bręk (0 na 8 z gry i 1 na 4 za 1).

Koszykarze MKKS Żak szybciej wywalczyli awans do finału, mieli więc więcej czasu na przygotowanie się do meczu w Lublinie. Podopieczni Piotra Ignatowicza lepiej rozpoczęli zawody w połowie trzeciej kwarty prowadząc 59:43. W kolejnych minutach tę przewagę jednak stracili, co w perspektywie dwumeczu może mieć znaczenie.

24 punkty dla koszalinian rzucił Dawid Dłoniak, którego w polu trzech sekund tradycyjnie wspierał Darrel Harris (13 pkt i 19 zbiórek).Najlepszym punktującym UNB AZS UMCS Start Lublin Adam Myśliwiec - 16 pkt i 8 zbiórek

.

Wynik 1. meczu finału 2LM

Rewanż 29 maja o godzinie 13 w Koszalinie

O 3. miejsce w 2LM

Stan rywalizacji - 1:0. Drugie spotkanie 26 maja w Rydzynie