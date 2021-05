KS

Kadra kobiet zagra na Słowacji

Kadra Polski na Słowację wybierze się prosto ze zgrupowania w Zakopanem, gdzie przebywała od 19 maja. Trener Maroš Kováčik podczas dwóch spotkań do dyspozycji będzie miał 15 zawodniczek, a będą wśród nich m.in. Kamila Borkowska, Klaudia Gertchen, Roksana Schmidt, Agnieszka Skobel czy też Weronika Telenga. Do Pieszczan nie pojadą natomiast Karolina Poboży oraz Aleksandra Zięmborska.

- To co zakładaliśmy przed zgrupowaniem, udało się zrealizować i jesteśmy z tego zadowoleni. Na każdym treningu można było zobaczyć, że robiliśmy małe postępy i to bardzo cieszy. Mecze towarzyskie ze Słowacją oraz Słowenią, zapowiadają się bardzo dobrze. Oba zespoły są dobre i oba awansowały na EuroBasket, a my będziemy mieli okazję aby pokazać naszą grę przeciwko takim właśnie rywalom. W zespole Słowacji jest m.in. bardzo dobrze znana w Polsce Barbora Balintova, a w kadrze Słowenii m.in. Teja Oblak, Eva Lisec, Nika Baric czy też naturalizowana Shante Evans. Będzie to dla nas bardzo fajna przeprawa i pokaże nam, gdzie obecnie się znajdujemy – mówi Maroš Kováčik.

- Również i podczas spotkań kontrolnych będzie nam ciężko „załatać” dziurę pod koszem, tak jak to było podczas kwalifikacji. Tego nie da się oszukać, jednak mamy przygotowaną taktykę i zobaczymy, jak będzie ona funkcjonowała w meczach.

Skład reprezentacji Polski na mecze na Słowacji:

- Liliana Banaszak/ENEA AZS Poznań

- Kamila Borkowska/VBW Arka Gdynia

- Magdalena Szymkiewicz / GTK Gdynia

- Emilia Kośla / Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin

- Klaudia Gertchen/CCC Polkowice

- Anna Jakubiuk/1KS Ślęza Wrocław

- Daria Marciniak/ENEA AZS Poznań

- Marta Marcinkowska/GTK Gdynia

- Klaudia Niedźwiedzka/Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin

- Kamila Podgórna/VBW Arka Gdynia

- Amalia Rembiszewska/VBW Arka Gdynia

- Roksana Schmidt/Liege Panthers (Belgia)

- Zuzanna Sklepowicz/Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin

- Weronika Telenga/CCC Polkowice

- Agnieszka Skobel/Kangoeroes Basket Mechelen (Belgia)

Sztab szkoleniowy:

- Maroš Kováčik/trener reprezentacji

- Martin Pospíšil/asystent trenera

- Karol Kowalewski /trener asystent

- Ewelina Kobryn/general manager

- Maciej Krupiński/kierownik drużyny

- Bartosz Pasternak/trener przygotowania motorycznego

- Marcin Lubik/fizjoterapeuta

- Piotr Kołodziej/ fizjoterapeuta

- Jakub Skowron/oficer prasowy

Plan przygotowań:

26.05 - 28.05 gry kontrolne (Pieszczany, Słowacja)

01.06 - 05.06 konsultacja szkoleniowa (Warszawa)

06.06 - 09.06 gry kontrolne (Ljubljana, Słowenia)

10.06 - 12.06 gry kontrolne (Zagrzeb, Chorwacja)

13.06 - 16.06 konsultacja szkoleniowa (Warszawa)

17.06 - 19.06 gry kontrolne (Austria)

Po powrocie z Pieszczan zespół ponownie spotka się na zgrupowaniu, skąd uda się na mecze kontrolne do Lublany oraz Zagrzebia. Ostatnim przystankiem będzie ponownie zgrupowanie w stolicy oraz dwa mecze wyjazdowe z Austrią.

- Przede wszystkim musimy powiedzieć, że będzie to pierwsza okazja, aby rozegrać mecze towarzyskie. Do tej pory udało się zagrać tylko spotkania w ramach kwalifikacji do EuroBasketu i przeprowadzić zgrupowania. Spotkania towarzyskie są bardzo potrzebne, szczególnie teraz, kiedy jesteśmy na drodze do odbudowy kadry Polski. Ten proces jest jednak długi i trzeba poświecić na to trochę czasu, gdyż mamy młode zawodniczki potrzebujące ogrania. Nie jest to jednak na tej zasadzie, że nie będzie w zespole tych doświadczonych. Będą również z nami i będą solidnym wsparciem dla młodszej generacji zawodniczek – kończy główny szkoleniowiec.