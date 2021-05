KS

Kadra seniorek na kolejnym zgrupowaniu

Drużyna pod wodzą trenera Maroša Kováčika po raz pierwszy spotkała się ze sobą 19 maja w Zakopanem, skąd udała się na dwa mecze kontrolne do słowackich Pieszczan. Oba spotkania (kolejno ze Słowacją oraz Słowenią) zakończyły się porażkami, a najskuteczniejszą koszykarką była Agnieszka Skobel – rzucając kolejno 16 oraz 20 punktów.

Na zgrupowanie w stolicy przyjedzie 15 zawodniczek, które wezmą także udział w kolejnych meczach kontrolnych ze Słowenią. To jednak nie koniec, gdyż kolejne spotkania będą miały miejsce w Zagrzebiu (rywal – Chorwacja) oraz Oberwart (rywal – Austria).

- Na kolejnym zgrupowaniu będzie 15 zawodniczek, które pojadą także na Słowenię. Dołączy do nas Sylwia Bujniak, której nie było z nami w Zakopanem czy też podczas dwóch meczów w Pieszczanach. Mamy teraz tydzień na to, aby przygotować się na kolejne mecze w Lublanie. Znamy ich styl, wiemy co potrafią grać i jak musimy poprawić naszą grę. Bierzemy się do pracy, przygotujemy wideo i będziemy także pytać samych zawodniczek, jak czuły szczególnie sam początek meczu – mówi Maroš Kováčik.

Skład reprezentacji Polski:

- Banaszak Liliana, ENEA AZS Poznań

- Borkowska Kamila, VBW Arka Gdynia

- Bujniak Sylwia, DGT AZS Politechnika Gdańska

- Gertchen Klaudia, CCC Polkowice

- Jakubiuk Anna, 1 KS Ślęza Wrocław

- Kośla Emilia, Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin

- Marciniak Daria, Enea AZS Poznań

- Niedźwiedzka Klaudia, Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin

- Podgórna Kamila, VBW Arka Gdynia

- Rembiszewska Amalia, VBW Arka Gdynia

- Schmidt Roksana, Ladies Liege Panthers (Belgia)

- Sklepowicz Zuzanna, Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin

- Skobel Agnieszka, Kangoeroes Mechelen (Belgia)

- Szymkiewicz Magdalena, GTK Gdynia

- Telenga Weronika, CCC Polkowice

W rezerwie pozostają:

- Marcinkowska Marta, GTK Gdynia

- Parzeńska Aleksandra, Enea AZS Poznań

- Poboży Karolina, Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin

- Zięmborska Aleksandra, MUKS Poznań

Sztab szkoleniowy:

- Maroš Kováčik/trener reprezentacji

- Martin Pospíšil/asystent trenera

- Karol Kowalewski /trener asystent

- Ewelina Kobryn/general manager

- Maciej Krupiński/kierownik drużyny

- Bartosz Pasternak/trener przygotowania motorycznego

- Marcin Lubik/fizjoterapeuta

- Piotr Kołodziej/ fizjoterapeuta

- Jakub Skowron/oficer prasowy

Plan przygotowań:

01.06 - 05.06 konsultacja szkoleniowa (Warszawa)

06.06 - 09.06 gry kontrolne (Ljubljana, Słowenia)

10.06 - 12.06 gry kontrolne (Zagrzeb, Chorwacja)

13.06 - 16.06 konsultacja szkoleniowa (Warszawa)

17.06 - 19.06 gry kontrolne (Oberwart, Austria)

- Spotkania towarzyskie są bardzo potrzebne, szczególnie teraz, kiedy jesteśmy na drodze do odbudowy kadry Polski. Ten proces jest jednak długi i trzeba poświecić na to trochę czasu, gdyż mamy młode zawodniczki potrzebujące ogrania. Nie jest to jednak na tej zasadzie, że nie będzie w zespole tych doświadczonych. Będą również z nami i będą solidnym wsparciem dla młodszej generacji zawodniczek - dodaje słowacki szkoleniowiec.