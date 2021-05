Adam Wall

Kadra 3x3 wygraną od igrzysk olimpijskich!

Reprezentacja Polski 3x3 zagra w półfinale kwalifikacji do Letnich Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020! W ćwierćfinale Biało-Czerwoni pokonali Słowenię 21:16. O awans do finału, który jest równoznaczy z wywalczeniem kwalifikacji do igrzysk olimpijskich, Polacy zagrają z Łotwą o 18:45.