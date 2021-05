Adam Wall

Kadra 3x3 jedzie na Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020!

- To coś niesamowitego. Ostatnią wiadomością, jaką wysłała mi mama przed śmiercią było zdanie: „do zobaczenia synu na igrzyskach olimpijskich”. Ona była z nami przez cały czas. Nigdy nie przegrałem z Łotwą, dlatego wiedziałem, że nam się uda, choć poprzednie sześć tygodni nie było łatwych. Dziękuję moim kolegom za szaloną walkę do ostatniej minuty - powiedział po meczu wyraźnie wzruszony Michael Hicks.

Biało-Czerwoni przyzwyczaili nas do walki do samego końca, choć wiele spotkań w początkowym bądź środkowym fragmencie meczu nie układała się po ich myśli. W starciu z Łotwą przegrywaliśmy już 8:14 i mieliśmy problemy z faulami. Sygnał do odrabiania strat dał Paweł Pawłowski, trafiając za dwa punkty.

Gdy na niespełna cztery minuty przed końcem różnica punktowa wynosiła cztery punkty reprezentanci Polski nadal byli spokojni i pewni swego. Podczas przerwy Przemysław Zamojski przekonywał, że „wszystko będzie dobrze, a Łotysze są już zmęczeni”, co znalazło swoje odzwierciedlenie w końcówce meczu.

Trafienia Zamojskiego oraz Hicksa doprowadziły do remisu 15:15. Łotysze ponownie odskoczyli na dwa punkty, ale od tego momentu nie potrafili już trafić do kosza. Polacy skutecznie ponawiali akcje, a kolejne trafienia notował Pawłowski. Przy wyniku 19:18 miał rzut na zwycięstwo, ale spudłował. Dobrze ustawiony pod koszem był jednak Szymon Rduch, co skończyło się kolejnymi punktami.

Gdy w ostatniej akcji meczu Łotysze nie wykorzystali rzutu na remis Polacy mogli rozpocząć świętowanie kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w Tokio!

Awans do półfinału dało Polakom zwycięstwo nad Słowenią, która zajęła drugie miejsce w grupie C. Nasz zespół zaczął go źle. Rywale prowadzili najpierw 2:0 a później 6:1. Na szczęście we właściwym momencie gracze znad Wisły odrobili straty. Od początku bardzo aktywny był Przemysław Zamojski, który zdobył pierwsze trzy punkty dla naszego zespołu.

Polaków na prowadzenie wyprowadził dwoma celnymi rzutami za dwa punkty Szymon Rduch. Gdy w zdobywanie punktów włączyli się jeszcze Paweł Pawłowski i Michael Hicks przewaga zespołu wyselekcjonowanego przez Piotra Renkiela zaczęła się powiększać. Rywale próbowali odrabiać straty rzutami z dystansu, ale przewaga Polaków nie była nigdy mniejsza niż trzy punkty.

- Mecz ze Słowenią doskonale pokazał, że jesteśmy mocni jako drużyna. Każdy z nas dołożył cegiełkę do wygranej - przyznał Michael Hicks.

Skład reprezentacji Polski 3x3 w Graz: Michael Hicks, Paweł Pawłowski, Szymon Rduch Przemysław Zamojski. Trener główny Piotr Renkiel, fizjoterapeuta Michał Hillar.

Wyniki spotkań z udziałem Polaków w Graz

Półfinał

Polska - Łotwa 20:18

Ćwierćfinał

Polska - Słowenia 21:16

Faza grupowa

Polska - Czechy 17:15

Polska - Mongolia 18:22

Polska - Brazylia 13:12

Polska - Turcja 21:10