Bilety na mecze Reprezentacji Polski w Arenie Gliwice w sprzedaży

Ruszyła sprzedaż biletów na mecze przygotowawcze do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. Wejściówki na spotkania w Arenie Gliwice dostępne są na eBilet.pl

BILETY DOSTĘPNE NA EBILET.PL

W ramach przygotowań w Arenie Gliwice drużyna prowadzona przez trenera Mike’a Taylora rozegra pięć meczów sparingowych. Ważnym etapem będzie dwudniowy turniej Energa Cup 2021, który zostanie rozegrany 12 i 13 czerwca. Najpierw Biało-Czerwoni zagrają z Meksykiem, a następnego dnia zmierzą się z Rosją lub Tunezją. Później, 16 czerwca, kadra podejmie Tunezję, a 22 i 23 rozegra dwumecz z Brazylią.

Mecze przygotowawcze do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 rozgrywane w Arenie Gliwice będą mogli zobaczyć kibice! Na poszczególne spotkania towarzyskie, zgodnie z harmonogramem luzowania obostrzeń, otwarta jest sprzedaż biletów na 50 proc. możliwych do zajęcia miejsc.

Wejściówki na poszczególne mecze dostępne są na eBilet.pl w cenach 149 zł, 109 zł, 89 zł, 59 zł i 39 zł - w zależności od wybranej strefy. W przypadku turnieju Energa Cup 2021 cena dotyczy dnia meczowego (dwóch meczów). Osoby objęte zniżką to dzieci i młodzież w wieku 8-18 lat, emeryci i renciści - wstęp na podstawie legitymacji szkolnej lub emeryta/rencisty. Bilety będą również dostępne w kasach Areny Gliwice w dniach meczowych.

TERMINARZ MECZÓW W ARENIE GLIWICE (BILETY NA EBILET.PL):

12 czerwca, Energa Cup 2021

18:00 Polska - Meksyk

20:30 Rosja - Tunezja

13 czerwca, Energa Cup 2021

18:00 mecz o III miejsce

20:30 finał

16 czerwca

godz. 20:00 Polska - Tunezja

22 czerwca

godz. 20:00 Polska - Brazylia

23 czerwca

godz. 20:00 Polska - Brazylia