Dodatkowy mecz kadry! 18 czerwca spotkanie z Łotwą

Reprezentacja Polski rozegra jeszcze jeden mecz przygotowawczy do kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. W piątek 18 czerwca w Arenie Gliwice kadra zagra z Łotwą. Bilety dostępne na eBilet.pl .

Biało-Czerwoni w Gliwicach rozegrają aż sześć meczów towarzyskich. Ważnym etapem będzie dwudniowy turniej Energa Cup 2021, który zostanie rozegrany 12 i 13 czerwca. Najpierw Biało-Czerwoni zagrają z Meksykiem, a następnego dnia zmierzą się z Rosją lub Tunezją. Później, 16 czerwca, kadra podejmie Tunezję, a 22 i 23 rozegra dwumecz z Brazylią. Nowym spotkaniem jest starcie z Łotwą, które zaplanowane jest na 18 czerwca.

Wejściówki na poszczególne mecze dostępne są na eBilet.pl w cenach 149 zł, 109 zł, 89 zł, 59 zł i 39 zł - w zależności od wybranej strefy. W przypadku turnieju Energa Cup 2021 cena dotyczy dnia meczowego (dwóch meczów). Osoby objęte zniżką to dzieci i młodzież w wieku 8-18 lat, emeryci i renciści - wstęp na podstawie legitymacji szkolnej lub emeryta/rencisty. Bilety będą również dostępne w kasach Areny Gliwice w dniach meczowych.

- W trakcie konstruowania planu przygotowań reprezentacji Polski rozmawialiśmy z wieloma federacjami. Nie było to łatwe ze względu na kalendarze rozgrywek ligowych w Europie i na świecie. Znaleźliśmy jednak wielu sparingpartnerów. Już pięć meczów to byłoby dużo, ale po analizie z trenerem Mikiem Taylorem zdecydowaliśmy, że szóste spotkanie z Łotwą też będzie bardzo wartościowe. Zawodnicy będą dołączali do kadry w różnym czasie ze względu na swoje zobowiązania klubowe lub rekonwalescencję po różnych kontuzjach, dlatego uznaliśmy, że szósty sparing będzie ważny pod względem sportowym, ale też i marketingowym - mówi Marek Popiołek, manager reprezentacji Polski.

Wszystkie spotkania towarzyskie będą transmitowane w sportowych stacjach Polsatu.

TERMINARZ MECZÓW W ARENIE GLIWICE (BILETY NA EBILET.PL):

12 czerwca, Energa Cup 2021

18:00 Polska - Meksyk

20:30 Rosja - Tunezja

13 czerwca, Energa Cup 2021

18:00 mecz o III miejsce

20:30 finał

16 czerwca

godz. 20:00 Polska - Tunezja

18 czerwca

godz. 20:30 Polska - Łotwa

22 czerwca

godz. 20:00 Polska - Brazylia

23 czerwca

godz. 20:00 Polska - Brazylia