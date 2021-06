KS

Lublana: Dwa mecze z gospodyniami

Drużyna pod wodzą trenera Maroša Kováčika po raz pierwszy spotkała się ze sobą 19 maja w Zakopanem, skąd udała się na dwa mecze kontrolne do słowackich Pieszczan. Oba spotkania (kolejno ze Słowacją oraz Słowenią) zakończyły się porażkami, a najskuteczniejszą koszykarką była Agnieszka Skobel – rzucając kolejno 16 oraz 20 punktów.

Kolejnym etapem było zgrupowanie w Warszawie, skąd drużyna udała się do Słowenii. Tam 7 oraz 8 czerwca rozegrane zostaną kolejne mecze towarzyskie. - Podczas zgrupowania w Warszawie skupiamy się głównie nad doskonaleniem systemu gry, jednak na samym początku pokazaliśmy co chcemy grać zarówno w ataku, jak i w obronie. Teraz jest właśnie czas na to, abyśmy popracowali nad doskonaleniem tego wszystkiego - aby współpraca na parkiecie była automatyczna. Po meczach w Pieszczanach przez wiele godzin oglądaliśmy oba mecze, było tam wiele błędów, tak więc mamy bardzo wiele przemyśleń na ten temat. To, że zawodniczki nie czuły się całkowicie pewne na parkiecie – to nie dziwi. Należy pamiętać, że po raz pierwszy w takim składzie rozegraliśmy mecz z takimi rywalami – mówił kilka dni temu trener Maroš Kováčik.

- Pamiętajmy - drużyna jest młoda, a co za tym idzie nie ma doświadczenia na taki poziom rywali z jakimi graliśmy. Musimy grać koszykówkę, która jest prosta a nie spektakularna.

Liderką zespołu jest Agnieszka Skobel, która w meczu ze Słowenią rzuciła 20 „oczek” - Nie mam nic przeciwko temu, aby być liderką drużyny. Jednak bardzo cieszę się, że w zespole jest dużo młodych dziewczyn i mają szansę pokazać swoje umiejętności. Nie ważne kto będzie liderem, lecz ważne abyśmy dobrze grały jako cała drużyna - dobrze i na równym poziomie.

Mecze ze Słowenią odbędą się w poniedziałek (godz. 18:00) oraz wtorek (godz. 15:00).

Skład reprezentacji Polski:

- Banaszak Liliana, ENEA AZS Poznań

- Borkowska Kamila, VBW Arka Gdynia

- Gertchen Klaudia, CCC Polkowice

- Jakubiuk Anna, 1 KS Ślęza Wrocław

- Kośla Emilia, Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin

- Niedźwiedzka Klaudia, Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin

- Marciniak Daria, Enea AZS Poznań

- Podgórna Kamila, VBW Arka Gdynia

- Schmidt Roksana, Ladies Liege Panthers (Belgia)

- Sklepowicz Zuzanna, Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin

- Skobel Agnieszka, Kangoeroes Mechelen (Belgia)

- Szymkiewicz Magdalena, GTK Gdynia

Sztab szkoleniowy:

- Maroš Kováčik, trener reprezentacji

- Martin Pospíšil, asystent trenera

- Karol Kowalewski, trener asystent

- Ewelina Kobryn, general manager

- Maciej Krupiński, kierownik drużyny

- Bartosz Pasternak, trener przygotowania motorycznego

- Marcin Lubik, fizjoterapeuta

- Piotr Kołodziej, fizjoterapeuta

- Jakub Skowron, oficer prasowy

Plan przygotowań:

07.06 - 09.06 gry kontrolne (Ljubljana, Słowenia)

10.06 - 12.06 mecz kontrolny (Zagrzeb, Chorwacja)

13.06 - 16.06 konsultacja szkoleniowa (Warszawa)

17.06 - 19.06 gry kontrolne (Oberwart, Austria)