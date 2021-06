Michał Michalak: Dorównać kolegom z 3x3

Reprezentacja Polski przygotowania w Gliwicach rozpoczęła w ostatni piątek. Kadrowicze od samego początku ciężko pracują na treningach, a już wkrótce czekają ich pierwsze mecze towarzyskie.

- Zaczęliśmy od przygotowania fizycznego, skupiliśmy się przez pierwsze dwa, trzy dni na tym, żeby ciężko popracować. Mamy świadomość, że zostało nam kilka dni na tego typu treningi. Kiedy zaczniemy już spotkania sparingowe w najbliższy weekend, to już praktycznie do turnieju kwalifikacyjnego w Kownie będziemy w rytmie meczowym. Wszystkie elementy taktyczne, które chcemy zastosować w obronie i w ataku chcemy dopracować do perfekcji - tłumaczy Michał Michalak.

W niedzielę kadrowicze wraz z trenerem Mikiem Taylorem “skautowali” Lukę Doncicia podczas meczu play-off NBA Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks. Zespół Słoweńca odpadł z rywalizacji, a to zwiększa szansę na to, że wkrótce pojawi się na zgrupowaniu swojej reprezentacji i zagra przeciwko Polsce w turnieju kwalifikacyjnym w Kownie.

- Luka Doncić jest jednym z najlepszych koszykarzy na świecie już w tym momencie. Udowodnił to swoimi ostatnimi występami. To, że Dallas Mavericks odpadli z pewnością przełoży się na jego obecność w kwalifikacjach olimpijskich. Jednak z nim, czy bez niego, Słowenia to świetna drużyna, jedna z najlepszych w Europie. Czeka nas ciężkie zadanie, żeby z nimi wygrać, ale wszystko jest możliwe - zaznacza najlepszy strzelec Bundesligi.

Polacy swój turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich zagrają w Kownie (Litwa), a w grupie B ich rywalami będą reprezentacje Słowenii oraz Angoli. Dwie najlepsze drużyny grupy zagrają następnie w półfinale z Litwą, Koreą lub Wenezuelą. Tylko zwycięzca całego turnieju zagra w Tokio. Mecze będą rozgrywane od 29 czerwca do 4 lipca.

- Z pewnością chcielibyśmy dorównać naszym kolegom z 3x3, którzy awansowali na igrzyska olimpijskie i też wziąć udział w tej wielkiej imprezie. To marzenie każdego z nas, wszystkich sportowców. Damy z siebie wszystko, aby wywalczyć kwalifikację w turnieju na Litwie - podkreśla Michalak.

W ramach przygotowań w Arenie Gliwice drużyna prowadzona przez trenera Mike’a Taylora rozegra sześć meczów towarzyskich. Ważnym etapem będzie dwudniowy turniej Energa Cup 2021, który zostanie rozegrany 12 i 13 czerwca. Najpierw Biało-Czerwoni zagrają z Meksykiem, a następnego dnia zmierzą się z Rosją lub Tunezją. Później, 16 czerwca, kadra podejmie Tunezję, 18 czerwca Łotwę, a 22 i 23 rozegra dwumecz z Brazylią.

