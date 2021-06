KS

Słowenia po raz drugi lepsza

Polki dobrze rozpoczęły drugie spotkanie z gospodyniami w Lublanie, gdzie po kolejnych trafieniach Kamili Podgórnej oraz Kamili Borkowskiej – prowadziły (12:7). Rywalki straty odrobiły jeszcze w pierwszej kwarcie, głównie za sprawą Tiny Trebec oraz Alexandry Kroselj. Taki obraz gry dał wynik (22:20) i pokazał zupełnie inne oblicze kadry Polki niż we wczorajszym meczu. W drugiej kwarcie Słowenki wyszły na wyraźniejsze prowadzenie, jednakże biało-czerwone się nie poddawały i walczyły o każdą piłkę. Wszystko to dało także zniwelowanie strat i zejście do szatni z 5 – punktową stratą (32:37). Klaudia Gertchen w pierwszej połowie rzuciła 10 punktów, a 8 „oczek”, 4 zbiórki oraz 3 asysty miała na swoim koncie Kamila Podgórna.

Po zmianie stron seria (10:0) rywalek w ciągu czterech pierwszych minut powiększyła ich przewagę do 15 „oczek – (47:32). Polki próbowały jeszcze niwelować straty, jednak w ciągu kolejnych minut się to nie udawało. Ostatecznie drugi mecz ze Słowenią zakończył się porażką (57:79). W meczu na parkiet nie wyszły Daria Marciniak, Klaudia Niedźwiedzka, Magdalena Szymkiewicz oraz Emilia Kośla. Kolejny sprawdzian już 11 czerwca w Zagrzebiu.

Słowenia – Polska 79:57 (22:20, 15:12, 19:4, 23:21)

Najwięcej dla Słowenii: Lisec 20, Kroselj 17, Evans 12

Polska: Borkowska 17 (10zb), Podgórna 11, Gertchen 10, Jakubiuk 7, Schmidt 7, Banaszak 5, Sklepowicz, Skobel