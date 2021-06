Adam Wall

Nie żyje Konrad Rybczyński

Konrad Rybczyński urodził się 7 stycznia 1931 roku w Ostrorogu. Był wybitnym sędzią, kwalifikatorem, komisarzem i działaczem Polskiego Związku Koszykówki oraz Wielkopolskiego Związku Koszykówki.



Przygodę z koszykówką rozpoczynał w poznańskiej Warcie. Pierwszy mecz sędziował w 1954 roku. W swojej karierze na szczeblu okręgowym poprowadził 2313 spotkań, a na szczeblu centralnym 223. Aktywnie działał przy organizacji wielu imprez koszykarskich organizowanych w Poznaniu, między innymi mistrzostw Europy kobiet.



Działania prowadzone przez Konrada Rybczyńskiego przyczyniły się do popularyzacji koszykówki, co zaowocowało wzrostem liczby drużyn i zawodników uczestniczących w rozgrywkach. Konrad Rybczyński potrafił zainspirować do działania i aktywnie pomagał w powstawaniu nowych drużyn oraz klubów.



Pogrzeb odbędzie się w czwartek 10 czerwca na Cmentarzu Parafialnym p.w. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana na poznańskich Ogrodach przy ul. Nowina 1. O godzinie 10:00 odbędzie się Msza Św., o 10:45 ceremonia pogrzebowa.



Spoczywaj w pokoju.