Energa Cup już od soboty!

Reprezentacja Polski przygotowania do kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 rozpoczęła już 4 czerwca w Gliwicach. Teraz pora na pierwsze sprawdziany formy. W Arenie Gliwice kadra rozegra łącznie aż sześć meczów towarzyskich z silnymi przeciwnikami.

- Zaczęliśmy od przygotowania fizycznego, skupiliśmy się przez pierwsze dwa, trzy dni na tym, żeby ciężko popracować. Mamy świadomość, że zostało nam kilka dni na tego typu treningi. Kiedy zaczniemy już spotkania sparingowe w najbliższy weekend, to już praktycznie do turnieju kwalifikacyjnego w Kownie będziemy w rytmie meczowym. Wszystkie elementy taktyczne, które chcemy zastosować w obronie i w ataku chcemy dopracować do perfekcji - tłumaczy Michał Michalak.

Pierwszym rywalem Biało-Czerwonych już w sobotę o godz. 18:00 będzie Meksyk. Rywale zapowiadają udział w turnieju swojej największej gwiazdy, czyli Gustavo Ayona - byłego zawodnika kilku klubów NBA, a także m. in. Realu Madryt. W Gliwicach ma zagrać także Alex Perez Kauffman, który ostatnio grał w Fenerbahce Stambuł, a wcześniej w Żalgirisie Kowno i VEF Ryga.

Trenerem reprezentacji Tunezji jest Dirk Bauermann, który prowadził Biało-Czerwonych podczas EuroBasketu 2013 w Słowenii. Najważniejszym graczem tego zespołu jest Salah Mejri - środkowy ostatnio grał w Chinach, ale kibice mogą go też kojarzyć z występów w Dallas Mavericks i Realu Madryt. Timofiej Mozgow, czyli były gracz kilku klubów NBA oraz Andriej Woroncewicz powinni być jednymi z kluczowych graczy reprezentacji Rosji. W tej ekipie sporo może zależeć też od Michaiła Kułagina oraz Jewgienija Baburina.

Energa Cup już 12 i 13 czerwca w Arenie Gliwice. Transmisje spotkań w Super Polsat oraz Polsat Sport Extra. Bilety na eBilet.pl



TERMINARZ MECZÓW W ARENIE GLIWICE (BILETY NA EBILET.PL):

12 czerwca, Energa Cup 2021

18:00 Polska - Meksyk, transmisja w Super Polsat i Polsat Sport Extra

20:30 Rosja - Tunezja, transmisja w Polsat Sport Extra

13 czerwca, Energa Cup 2021

18:00 mecz o III miejsce, transmisja w Super Polsat i Polsat Sport Extra

20:30 finał, transmisja w Super Polsat i Polsat Sport Extra

16 czerwca

godz. 20:00 Polska - Tunezja

18 czerwca

godz. 20:30 Polska - Łotwa

22 czerwca

godz. 20:00 Polska - Brazylia

23 czerwca

godz. 20:00 Polska - Brazylia



Polacy swój turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich zagrają w Kownie (Litwa), a w grupie B ich rywalami będą reprezentacje Słowenii oraz Angoli. Dwie najlepsze drużyny grupy zagrają następnie w półfinale z Litwą, Koreą lub Wenezuelą. Tylko zwycięzca całego turnieju zagra w Tokio. Mecze będą rozgrywane od 29 czerwca do 4 lipca.

W przypadku awansu na Igrzyska Olimpijskie Biało-Czerwoni zagrają w grupie C z Argentyną, Japonią i Hiszpanią. Koszykarski turniej w Tokio zostanie rozegrany od 25 lipca do 7 sierpnia 2021 r.

Terminarz turnieju kwalifikacyjnego w Kownie:

29 czerwca, godz. 15:30: Polska - Angola

1 lipca, godz. 15:30: Słowenia - Polska

3 lipca: półfinały

4 lipca: finał