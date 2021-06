Waczyński, Garbacz i Taylor po meczu Polska - Meksyk

Adam Waczyński: Mecz nie był najłatwiejszy. Nie wiedzieliśmy, czego spodziewać się po Meksyku. Grali niskim składem, zaskoczyli nas agresywniejszą grą, ale przetrwaliśmy to. W pewnym momencie rywale rzucili nam wiele łatwych punktów. Mieliśmy otwarte rzuty, ale nie trafiliśmy ich. W drugiej połowie było lepiej i odrobiliśmy straty. Cieszy nas wynik, bo to dobry prognostyk na dalszą część przygotowań.

Jakub Garbacz: Mecz zaczęliśmy bardzo dobrze, z wielka energia. Meksyk zaskakiwał nas głównie celnymi trójkami. Nie da się jednak grać tak cały mecz, więc ich ostatecznie dogoniliśmy. Budujemy formę na kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich i mamy to trochę w nogach. Nie gramy również w pełnym składzie.

Mike Taylor: To był dla nas dobry pierwszy krok. Wszyscy gracze mieli wkład w ten mecz. To było trudne spotkanie, mieliśmy ciężkie momenty. Drużyna dobrze radziła sobie w naszym systemie. Meksyk grał mądrze i twardo, nigdy się nie poddali. Wyzwaniem były rzuty z dystansu wysokich zawodników. Co mnie cieszy to, fakt że sporo minut dostali Łukasz Kolenda i Jarosław Zyskowski, a mocno pomógł nam również Jakub Garbacz.