Adam Wall

Energa Cup: Meksyk na 3. miejscu

Początek meczu to przewaga Tunezji, która po kilku pierwszych akcjach objęła prowadzenie 7:0. Po przerwie dla Omara Quintero Meksyk błyskawicznie odrabiał jednak straty, jeszcze przed zakończeniem pierwszej kwarty uzyskując przewagę.

Lepsza skuteczność w ataku oraz mniejsza liczba strat pozwoliła Meksykowi powiększać przewagę w kolejnych minutach zawodów. Pod koniec trzeciej odsłony gracze z Ameryki Północnej prowadzili już różnicą 21 punktów i najwyraźniej to ich rozluźniło.

Po akcjach Oussamy Marnaouiego oraz Feresa Ochi Tunezja zmniejszyła stratę do 9 punktów i miała szansę na uzyskanie jeszcze korzystniejszego wyniku. Rzut jednak przestrzeliła, co skończyło się serią punktów ze strony rywali, którzy przewagę utrzymali już do końcowej syreny.

Meksyk – Tunezja 74:61 (18:15, 19:11, 19:11, 18:24)

Punkty dla Meksyku: Mendez-Valdez 20, Jaimes 13, Ramos 13, Giron 10, Estrada 8, Willis 8, De Haro 2, Ceballos 0, Camacho 0, Camargo 0, Reyna 0, Roacho 0.

Punkty dla Tunezji: Marnaoui 16, Ochi 13, Addami 9, Mejri 7, Haddad 5, Chihi 3, Slimane 3, Gannouni 2, Jawadi 2, Ben Taher 1, Bouallegue 0, Kacem 0